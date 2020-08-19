Владельцы кальянных сочли нерациональной идею закрыть их до конца года

Доказательств, что курение кальяна способствует распространению коронавируса, нет, а закрытие кальянных до конца 2020 года повлечет несоразмерные убытки для отрасли. Об этом РБК заявили владельцы сетей кальянных.

«Инициативу ограничить работу специализированных кальянных заведений до конца 2020 года считаем иррациональной и не подкрепленной объективными данными», — указали в Ассоциация кальянных клубов и лаунж-баров (основные деятели ассоциации — «Мята Lounge», HookahPlace, «МосКальян», МСК).

По оценкам объединения, в результате запрета работу рискуют потерять более 200 тыс. человек, огромные убытки понесут арендодатели и вся отрасль, которую представляют около 10 тыс. заведений по всей стране.

Ассоциация отметила, что исследований, подтверждающих связь курения кальяна с распространением COVID-19, нет, при этом в кальянных делают все для минимизации рисков. В том числе обрабатывают каждый кальян специальными средствами, предлагают посетителям одноразовые трубки и систематически дезинфицируют помещения, сотрудники заведений работают в маске и перчатках. «Считаем, что наша индустрия может работать наравне с другими отраслями», — резюмировала организация.