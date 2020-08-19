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Владельцы кальянных сочли нерациональной идею закрыть их до конца года

Доказательств, что курение кальяна способствует распространению коронавируса, нет, а закрытие кальянных до конца 2020 года повлечет несоразмерные убытки для отрасли. Об этом РБК заявили владельцы сетей кальянных.

«Инициативу ограничить работу специализированных кальянных заведений до конца 2020 года считаем иррациональной и не подкрепленной объективными данными», — указали в Ассоциация кальянных клубов и лаунж-баров (основные деятели ассоциации — «Мята Lounge», HookahPlace, «МосКальян», МСК).

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Общество
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

По оценкам объединения, в результате запрета работу рискуют потерять более 200 тыс. человек, огромные убытки понесут арендодатели и вся отрасль, которую представляют около 10 тыс. заведений по всей стране.

Ассоциация отметила, что исследований, подтверждающих связь курения кальяна с распространением COVID-19, нет, при этом в кальянных делают все для минимизации рисков. В том числе обрабатывают каждый кальян специальными средствами, предлагают посетителям одноразовые трубки и систематически дезинфицируют помещения, сотрудники заведений работают в маске и перчатках. «Считаем, что наша индустрия может работать наравне с другими отраслями», — резюмировала организация.

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Общество
Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Основатель сети кальянных TIMELESS Андрей Рыжов заявил РБК, что 95% специализированных кальянных Москвы продолжают работу в условиях ограничений и, как показывает статистика, это не способствует взрывному росту заболеваемости. «Большинство предпринимателей находится в постоянном страхе за существование и легальность своего бизнеса, поэтому максимально стараются соблюдать все меры Роспотребнадзора», — пояснил он.

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Бизнесмен сообщил, что предложение закрыть кальянные нерационально, так как не учитывает последствия, которые оно повлечет для работающих в этой сфере. Как отметил Рыжков, по неофициальным данным, их число составляет от 100 до 180 тыс. человек.

Ранее член Общественной палаты, лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился в Минздрав с предложением закрыть кальянные до конца этого года на фоне распространения коронавируса и до 31 октября 2020 года запретить продажу кальянов в кафе и ресторанах, пока не вступила в силу норма федерального закона, запрещающая курение кальянов в общепите. «Мы все прекрасно понимаем, как работают эти заведения (кальянные), что формат стерилизации нулевой, а местами еще хуже», — заявил он.

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай называл обоснованным запрет кальянных из-за коронавируса. Он указывал, что кальяны, согласно научным данным, могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, к которым относится и коронавирусная инфекция.

Скорость распространения коронавируса в мире
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Источник: JHU
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Теги: кальян, коронавирус, новости, Общественная палата
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