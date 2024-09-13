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«Лемана ПРО» заявила о сожалении из-за туалетных ершиков с Буддой

В духовном управлении буддистов назвали недопустимой продажу ершиков и других товаров для туалета с изображением головы Будды. В «Лемана ПРО» сообщили, что их вскоре уберут из гипермаркетов, в интернет-магазине они уже недоступны
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ретейлер строительных материалов и товаров для дома и дачи «Лемана ПРО» (бывшая «Леруа Мерлен») уберет с полок гипермаркетов ершики для унитаза с изображением головы Будды, сообщили РБК в пресс-службе компании. С продажи в интернет-магазинах этот товар уже сняли.

«Компания всегда с глубоким уважением относится к чувствам верующих. Мы сожалеем о сложившейся ситуации», — заявили там.

Внимание на фотографии ершиков и других предметов для ванной и туалета с головой Будды обратил председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен. «Это совсем недопустимо, это оскорбляет религиозные чувства буддистов», — написал он в телеграм-канале, пообещав, что будет добиваться снятия товаров с продажи в «Лемана ПРО».

Гипермаркеты «Леруа Мерлен» начали менять вывески
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Первый гипермаркет «Леруа Мерлен» в стране был открыт в 2004 году в Мытищах. Сейчас сеть насчитывает 111 магазинов в России и один в Казахстане, 11 дарксторов, шесть распределительных центров. Владелец сети, французская группа ADEO объявила об уходе из России весной 2023 года, после чего подразделение «Леруа Мерлен» в стране сменило название юрлица. Сеть переименовали в «Лемана ПРО», полностью ребрендинг планируют завершить в 2025 году.

Статья об оскорблении чувств верующих была введена в Уголовный кодекс в 2013 году, она предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Леруа Мерлен Leroy Merlin гипермаркет Будда оскорбление чувств верующих Лемана ПРО
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