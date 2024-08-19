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Гипермаркеты «Леруа Мерлен» начали менять вывески

На первом гипермаркете «Леруа Мерлен» в Мытищах сменили вывеску на новое название — «Лемана ПРО». Решение о ребрендинге приняли после ухода из России французского владельца Adeo, летом менеджмент анонсировал обновление магазинов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В гипермаркетах бывшей сети «Леруа Мерлен» началась замена вывесок, сообщили РБК в пресс-службе. Этим летом менеджмент сети объявил о смене названия на «Лемана ПРО» — решение было принято после того, как французский владелец гипермаркетов ушел из России.

Первую новую вывеску смонтировали сегодня ночью на магазине в Мытищах Московской области. Этот магазин был первым гипермаркетом «Леруа Мерлен», открывшимся в России в 2004 году. По плану, до конца года будет обновлено более 50 гипермаркетов сети. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«В настоящее время в магазинах сети «Лемана ПРО» идет активный процесс ребрендинга. Он будет осуществлен поэтапно, включая замену вывесок магазинов, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Новый бренд интегрируется во все коммуникационные и рекламные материалы. В торговых залах и на уличных парковках появились баннеры с использованием двух логотипов, показывающие преемственность брендов («Леруа Мерлен теперь Лемана ПРО»). Обновляются кассовые зоны в магазинах, а также брендированный грузовой транспорт для доставок. Первые вывески «Лемана ПРО» появятся на фасадах магазинов уже этой осенью», — сообщили РБК в компании.

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Фотогалерея 

В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, заявила о намерении передать управление компанией в России местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в 2023 году. В июне 2024 года текущий менеджмент компании принял решение о ребрендинге сети.

«Лемана ПРО» («Леруа Мерлен») — компания-ретейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Первый магазин в России был открыт в 2004 году в Мытищах. В настоящее время сеть насчитывает 111 магазинов в России и один в Казахстане, 11 дарксторов, шесть распределительных центров. В компании работают более 45 тыс. сотрудников.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
При участии
Юлия Овчинникова
Россия Леруа Мерлен ребрендинг название вывеска
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