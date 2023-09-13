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Прокуратура отказалась от изъятия активов HeidelbergCement

Прокуратура отказалась от иска об изъятии активов HeidelbergCement
Надзорное ведомство изначально рассчитывало на изъятие в пользу государства акций четырех компаний, указывая, что материнская компания зарегистрирована на территории недружественного государства
Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press
Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press

Генеральная прокуратура отказалась от требования изъять в пользу государства российские активы компании HeidelbergCement. Иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области был подан в начале августа.

Как сообщает «Интерфакс», в прокуратуре свое решение обосновали «установлением в ходе судебного разбирательства и дополнительной проверки особых обстоятельств, которые свидетельствуют о возможности защиты интересов государства иными правовыми способами», — пояснила представитель.

Прокурор заявил в суде об отказе от требований, и судья постановил полностью прекратить производство по этому делу.

8 августа Арбитражный суд принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры, которая просила изъять в пользу государства акции ООО «ХайдельбергЦемент Рус», АО «Сырьевая компания», «Сланцевый цементный завод «Цесла», ОАО «Гурово-Бетон». Надзорное ведомство объяснило это тем, что материнская компания — группа HeidelbergCement немецкого миллиардера Людвига Меркле — зарегистрирована на территории недружественного государства, а именно в Нидерландах, и «может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке».

Сегодняшнее решение Арбитражного суда было принято на следующий день после заявления президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Глава государства заверил, что в стране не будет деприватизации. «Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы Российской Федерации», — сказал он.

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Тем самым глава прокомментировал появившиеся в последние месяцы иски прокуратуры, поводом для которых стал в том числе незаконный переход в частную собственность ряда предприятий в 1990-е годы. Так, 8 сентября Арбитражный суд Пермского края по иску Генеральной прокуратуры признал незаконными итоги приватизации одного из крупнейших производителей формалина и метанола — компании «Метафракс Кемикалс». Суд решил, что государство в 1992 году было незаконно выведено из числа ее владельцев.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Генпрокуратура национализация
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