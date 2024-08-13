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ФАС предложила ДНС, «М. Видео» и «Ситилинку» добровольно ограничить цены

ФАС предложила ДНС, «М. Видео» и «Ситилинку» ограничить цены на бытовую технику
Эта практика, по данным ФАС, повысит доступность электроники и окажет положительное влияние на рынок. В июле гендиректор компании «АРБАЙТ» рассказывал РБК, что цены на электронику в России могут вырасти уже к осени в пределах 5−8%
«М.видео» MVID ₽150,7 +1,34% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила крупным торговым сетям, среди которых ДНС, «М. Видео» и «Ситилинк», добровольно ограничить цены и наценки на некоторые популярные модели электроники и бытовой техники. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

По мнению ФАС, эта практика:

  • поможет предотвратить возможный рост стоимости указанных товаров;
  • позволит повысить их доступность;
  • окажет положительное влияние на рынок.

«Ведомство также напоминает участникам рынка о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен», — говорится в сообщении ведомства.

РБК направил запрос в «М. Видео» и «Ситилинк» и обратился за комментарием в ДНС и в пресс-службу ФАС.

В июле гендиректор компании «АРБАЙТ» Александр Семеняченко рассказывал РБК, что цены на электронику в России могут вырасти уже к осени в пределах 5−8%, что связано с влиянием санкций ЕС, которые направлены на ограничение использования системы передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС).

Еще один возможный фактор, по его словам, это изменения в механизме параллельного импорта. В Минпромторге ранее сообщили о сокращении перечня брендов-производителей, по которому аналогичная схема допустима. Кроме этого, на цены могут повлиять планы по введению утильсбора для импортной электроники.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

После начала специальной военной операции многие иностранные бренды приостановили или полностью прекратили работу в России на фоне санкций со стороны США и Евросоюза, сбоев в логистике и общественного давления. В марте 2022 года прекратили поставки своей техники Samsung, HP, LG, Bosch, Apple и др. Часть из перечисленных компаний также приостановила сборку техники на местных заводах.

Летом прошлого года заработала схема параллельного импорта, то есть появилась возможность ввозить товар без разрешения правообладателя. Вместе с этим в торговых сетях стало появляться все больше китайских и турецких брендов. Как объяснял РБК представитель «М.Видео-Эльдорадо», за эти годы изменилось и потребительское поведение. По его словам, для большинства покупателей бренд уже не является определяющим фактором при выборе.

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Как следует из данных «Марвел-Дистрибуции», в первом полугодии 2024 года в топ-5 брендов по продажам смартфонов вошли Redmi, Tecno, realme, Infinix и Samsung, вытеснив американскую Apple, которая годом ранее занимала 9,3% рынка. В категории ноутбуков лидирующая в 2023 году как в штучных, так и в денежных продажах тайваньская компания MSI спустилась с первой строчки в обоих топах на третью и четвертую соответственно, уступив ASUS и Huawei. Наиболее устойчивой к изменениям оказалась категория стиральных машин — в ней одной не произошло каких-либо изменений в лидерах. В топе-5 держатся: Haier, Indesit, Beko, Candy и LG. Впервые в топ-5 по продажам телевизоров попал собственный бренд «Сбера».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Анастасия Серова
«М.Видео» рост цен ФАС электроника бытовая техника
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