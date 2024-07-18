Как изменились «полки» в магазинах электроники. Инфографика

В первом полугодии Samsung и Apple продолжали уступать китайским брендам по числу проданных смартфонов, но удерживали более 50% объема рынка. В других категориях наиболее выражено растут продажи собственных торговых марок сетей

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В первом полугодии 2024 года в топ-5 брендов по продажам смартфонов вошли Redmi, Tecno, realme, Infinix и Samsung, вытеснив американскую Apple, которая годом ранее занимала 9,3% рынка. Это следует из данных «Марвел-Дистрибуции», предоставленных РБК. Samsung в рейтинге опустилась с третьей на пятую позицию, уступив китайским брендам.

При этом Apple, как и прежде, возглавила список лидеров в денежном выражении. Компания также вернулась в топ-5 по продажам ноутбуков в штучном выражении, откуда выпала после начала специальной военной операции и приостановки прямых продаж своей продукции в Россию.

В категории ноутбуков лидирующая в 2023 году как в штучных, так и в денежных продажах тайваньская компания MSI спустилась с первой строчки в обоих топах на третью и четвертую соответственно, уступив ASUS и Huawei.

Впрочем, ведущий аналитик Mobile Review Эльдар Муртазин настаивает, что Apple давно нет в пятерке самых продаваемых смартфонов в натуральном выражении, хотя согласен, что компания занимает значительную долю рынка в деньгах из-за высокой стоимости устройств. Усомнился Муртазин и в точности данных по продажам ноутбуков: в них могли не учитываться перепродажи устройств и тот факт, что устройства американского вендора могут «крутиться по кругу» на российском рынке. «На сегодняшний день ноутбуки Apple в деньгах входят в тройку из-за их стоимости, а вот доля продаж в штуках сильно просела, то есть они сейчас занимают около 4,5%. Приведенные данные могут учитывать только крупные федеральные каналы без независимой розницы, что приводит к искажению», — пояснил Муртазин.

Одним из наиболее ярких трендов почти во всех категориях является рост доли товаров собственных торговых марок (СТМ). Например, каждый четвертый проданный за шесть месяцев телевизор был СТМ, а среди микроволновок — каждая третья.

Впервые в топ-5 по продажам телевизоров попал собственный бренд «Сбера».

Samsung попал в число лидеров продаж пылесосов, заняв вторую строчку, или 8,7% всего рынка, и поднялся на одну строчку в топе производителей микроволновок — с четвертого на третье место. В то же время из топа пропал китайский бренд Midea, но появился BBK. Представитель «Марвел-Дистрибуции» отметил, что после официального ухода Samsung с российского рынка удалось стабилизировать каналы поставок продукции бренда через параллельный импорт, что и сказалось на росте спроса. «Покупатели знают этот бренд и охотно приобретают, если его новинки поступают на прилавки своевременно и по приемлемым ценам», — отметил он.

Наиболее устойчивой к изменениям оказалась категория стиральных машин — в ней одной не произошло каких-либо изменений в лидерах. В топе-5 держатся: Haier, Indesit, Beko, Candy и LG. В денежном выражении топ по составу тот же, но распределение мест другое.

В пятерке наиболее покупаемых холодильников также произошли незначительные изменения, но появился новичок — красноярский бренд «Бирюса», занявший четвертую позицию.

Всего за шесть месяцев было продано 14,3 млн смартфонов на сумму 343,4 млрд руб., 3,6 млн телевизоров на 102,8 млрд руб., 1,4 млн ноутбуков на 91,5 млрд руб. и 4,6 млн пылесосов на 51,9 млрд руб. В январе-мае (последние доступные данные) было продано 1,8 млн микроволновок на 14,8 млрд руб. и 4,4 млн чайников на 8,3 млрд руб.