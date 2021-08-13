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Бизнес ,  
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«Роснефть» вакцинировала почти 75% сотрудников

«Роснефть» достигла коллективного иммунитета от коронавируса, заявил ее главный исполнительный директор Игорь Сечин. В вакцинации приняло участие более 263 тыс. из 356 тыс. сотрудников (около 74%)
«Роснефть» ROSN ₽561,75 -0,73% Купить
Игорь Сечин
Игорь Сечин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Роснефть» сформировала коллективный иммунитет от коронавируса, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, представляя финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2021 года.

Программа вакцинации в «Роснефти» стартовала в марте, в ней приняли участие уже более 263 тыс. человек. Среднесписочная численность сотрудников компании на 31 декабря 2020 года составила 356 тыс., говорится в ее годовом отчете за 2020 год. То есть уровень вакцинации составил 73,9%.

«Для дальнейшего предотвращения распространения заболевания мы планируем продолжить реализацию программы», — добавил Сечин.

Сечин заявил о планах вакцинировать почти всех сотрудников «Роснефти»
Общество
Владимир Путин и&nbsp;Игорь Сечин

На встрече с президентом Владимиром Путиным 15 февраля глава «Роснефти» говорил о планах компании привить большинство сотрудников компании.

«Надеемся, в марте уже практически все 100% сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, — все будут отвакцинированы», — сказал тогда он. По его словам, «Роснефть» обратилась в Минздрав с просьбой зарезервировать для компании необходимое количество препаратов для вакцинирования 300 тыс. человек.

Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в апреле потребовал проведения массовой вакцинации, так, чтобы коллективный иммунитет у россиян сформировался к осени.

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Изначально российский Минздрав определял как 60% уровень коллективного иммунитета (количество вакцинированных и переболевших), которого необходимо достичь, чтобы остановить эпидемию. Однако затем модель была пересмотрена, и целевые показатели подняты до 80–90%.

По оценкам инвестбанка Goldman Sachs, 62% популяции в России, предположительно, обладают иммунитетом к COVID-19. Исходя из текущего количества вакцинированных в России хотя бы одной дозой, по крайней мере 38% граждан переболели COVID-19.

Автор
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Роснефть коронавирус вакцинация от COVID-19
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