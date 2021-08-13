«Роснефть» вакцинировала почти 75% сотрудников

«Роснефть» достигла коллективного иммунитета от коронавируса, заявил ее главный исполнительный директор Игорь Сечин. В вакцинации приняло участие более 263 тыс. из 356 тыс. сотрудников (около 74%)

Игорь Сечин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Роснефть» сформировала коллективный иммунитет от коронавируса, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, представляя финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2021 года.

Программа вакцинации в «Роснефти» стартовала в марте, в ней приняли участие уже более 263 тыс. человек. Среднесписочная численность сотрудников компании на 31 декабря 2020 года составила 356 тыс., говорится в ее годовом отчете за 2020 год. То есть уровень вакцинации составил 73,9%.

«Для дальнейшего предотвращения распространения заболевания мы планируем продолжить реализацию программы», — добавил Сечин.

На встрече с президентом Владимиром Путиным 15 февраля глава «Роснефти» говорил о планах компании привить большинство сотрудников компании.