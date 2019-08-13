Минтранс обвинил Utair в «банальном разгильдяйстве» и попытках спекуляции

Utair не успела подать заявки для борьбы за маршруты, по которым ранее летала обанкротившаяся «Трансаэро», и попросила Минтранс отложить решение этого вопроса. В ведомстве поведение авиакомпании назвали разгильдяйством

Авиакомпания Utair проявила «банальное разгильдяйство» и пытается спекулировать на на своем неустойчивом финансовом положении, считают в Минтрансе.

Так представитель ведомства прокомментировал РБК просьбу авиакомпании перенести рассмотрение заявок на новые маршруты в Европе с 13 августа на осень.

Жалобы Utair «не являются поводом отступать от правил распределения маршрутов» и не должны использоваться «как инструмент давления на межведомственную комиссию», подчеркнули в Минтрансе.

Utair обратилась к Минтрансу с просьбой отложить распределение маршрутов в европейские города, которые до 2015 года были закреплены за обанкротившейся авиакомпанией «Трансаэро», сообщила газета «Коммерсантъ».

Вопрос о перераспределении маршрутов Межведомственная комиссия (МВК) при Минтрансе должна решить 13 августа. Но перевозчик не успел подать свои заявки на интересовавшие его направления и попросил перенести решение этого вопроса на осень. При этом ответственность за ситуацию в авиакомпании переложили на Росавиацию. Это ведомство, утверждает перевозчик, составило свой приказ таким образом, что из него было неясно, что за эти маршруты «Трансаэро» можно бороться.