Производитель «Ессентуков» заявил о завершении «кризиса с колпачками»

Возникшие из-за санкций проблемы с упаковкой для минеральной воды преодолены, сообщил глава «Холдинга Аква». Для «Ессентуков» вместо европейских нашлись китайские алюминиевые крышки, а компания работает над отечественным аналогом

Святослав Вильк (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Производителям минеральной воды удалось миновать «кризис с колпачками» и решить проблемы с упаковкой, которые возникли на фоне антироссийских санкций, сообщил в интервью РБК Святослав Вильк, гендиректор компании «Холдинг Аква», выпускающей в том числе воду «Ессентуки» № 4 и № 17 и «Нарзан».

В 2022 году рынок опасался, что может прекратиться поставка алюминиевых колпачков, потому что не было материалов из Европы, рассказывает глава «Холдинга Аква». «Раньше прокатный металл российского производства поставлялся в страны Евросоюза, из него делался прокатный лист, который потом возвращался в Россию, где из него изготавливался колпачок. В России нет аналогов такого производства», — объясняет Вильк.

«Холдинг Аква», по словам Вилька, с 2019 года планомерно работал над диверсификацией поставщиков — теперь по каждой номенклатуре их три-четыре. Сейчас «кризис колпачков» миновал — их удалось заменить продукцией из Китая. «В противном случае была бы жестяная крышка», — рассказывает собеседник РБК.

Теперь «Холдинг Аква» работает над инновацией, позволяющей использовать крышки для пластиковых бутылок и на стеклянных. «Мы заканчиваем этот проект с нашими стратегическими партнерами-поставщиками», — пояснил топ-менеджер, не уточняя деталей.

Импортными были не только материалы для упаковки минеральной воды, но оборудование на выпускающих продукцию заводах. Например, практически все производственные линии предприятий по розливу минеральной воды — европейского производства, в основном из Италии и Германии, говорит Вильк. Его стоимость увеличилась в том числе из-за подорожания логистики и курсовых разниц. «Для того, чтобы провести ремонт в марте, мы вынуждены заказывать запчасти в мае—апреле, то есть до того, как сформирован бюджет на будущий год. Есть российские инженерные центры, которые могут выпускать аналоги, но важно понимать, что не все узлы могут быть имплементированы, а срок жизни у таких запчастей значительно ниже, чем у оригинальных», — жалуется Вильк.

В производстве бутилированной воды сильно ощущаются производственная инфляция и рост издержек, признает собеседник РБК. По оценкам главы «Холдинга Аква», в 2023 году себестоимость производства выросла на 30% к прошлому году. Также заметно подорожали сырье и логистика. И колоссально выросли затраты на проведение планово-предупредительных ремонтов на производстве. «Многие скважины, которые находятся под управлением «Холдинга Аква», были проблемными еще в советское время, и сейчас подошел срок их капитального ремонта и обновления», — приводит пример Вильк. В 2024 году компания выделяет на это около 150 млн руб.

Рост себестоимости сказывается на отпускных ценах производителей, отметил глава компании. Сам «Холдинг Аква» не повышает цену больше, чем «в среднем по рынку с инфляционными ожиданиями», заверяе Вильк.