Государство продало долю в производителе воды «Ессентуки»

Государственное АО «Кавминкурортресурсы» вышло из числа акционеров «Холдинга Аква», производителя минеральной воды «Ессентуки» и «Нарзан». Долю крупнейшего недропользователя выкупили частные акционеры холдинга

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

АО «Кавминкурортресурсы» вышло из числа собственников «Холдинга Аква» — единственного производителя минеральной воды «Ессентуки» № 4 и № 17 и «Нарзан», сообщил РБК источник, осведомленный о сделке. Сделка, по его словам, была закрыта на прошлой неделе. Информацию подтвердили РБК в самом «Холдинге Аква». РБК направил запрос в «Кавминкурортресурсы».

Ранее «Кавминкурортресурсам», крупнейшему недпропользователю в России, принадлежало 25% частно-государственного «Холдинга Аква». Остальные 75% были у частного ООО «Аква Инвестиции». В рамках сделки «Аква Инвестиции» стали на 100% владельцем «Холдинга Аква», приобретя долю «Кавминкурортресурсов», уточнили в холдинге. Сумма и другие подробности сделки не раскрываются.

В «Холдинге Аква» уточнили, что планируют продолжить сотрудничество с крупнейшим российским недропользователем. «Несмотря на то что «Кавминкурортресурсы» как собственник покинули холдинг, они остаются нашим стратегическим партнером», — заявил РБК гендиректор «Холдинга Аква» Святослав Вильк. По его словам, компании вместе прошли «сложный путь по очистке рынка от контрафакта» и смогли укрепить позиции брендов «Ессентуки» и «Нарзан». «В дальнейшем мы также планируем продолжить сотрудничество с «Кавминкурортресурсами» на взаимовыгодных условиях, развивая легендарные воды и популяризируя курорты Кавминвод», — добавил Вильк.

Представитель АФК «Система» подтвердил сделку: «Произошли изменения в структуре акционеров: «Аква Инвестиции» консолидировали «Холдинг Аква», выкупив 25% у «Кавминкурортресурсом». Прошедшая сделка не повлияла на распределение долей акционеров «Аква Инвестиций».

Как создавался «Холдинг Аква» Частно-государственная компания «Холдинг Аква» была создана в 2017 году. Интересы государства в ней представляло именно АО «Кавминкурортресурсы» (согласно данным СПАРК, 51% принадлежит Росимуществу и 49% — Федерации независимых профсоюзов России). Сейчас этой компанией управляет «Кавказ.РФ», созданный правительством для развития туристско-рекреационных зон на Северном Кавказе (учредитель «Кавказ.РФ» — Минэкономразвития). РБК направил запрос в министерство и «Кавказ.РФ». Задачей нового холдинга было консолидировать недропользователей, имевших государственную лицензию на добычу воды из скважин Ессентукского месторождения. В то время власти были озабочены вопросом обеления российского рынка минеральной воды и сохранения известных брендов. Потребители зачастую приобретали в магазинах подделку, жаловался Александр Хлопонин, занимавший тогда пост вице-премьера и полпреда президента на Северном Кавказе. «Существует около 30 компаний, которые разливают минералку «Ессентуки», и мы не понимаем, где скважина, из которой они берут воду», — говорил вице-премьер. Чтобы люди имели гарантию, что покупают именно ту самую воду, Хлопонин призывал создать монополию или объединить собственников месторождения, «не выдавать никому ни литра воды» и защищать недра. За семь лет «Холдинг Аква» прошел большой путь на рынке бутилированной воды. В 2018-м «Холдинг Аква» выкупил у PepsiCo исторический Ессентукский завод минеральных вод на КМВ, который с 1871 года разливает бутилированные «Ессентуки». На текущий момент это крупнейший производитель минеральной воды на юге России и ее экспортер в стране. В 2023 году управляющим акционером холдинга стала АФК «Система». Сейчас помимо «Ессентуков» № 4 и № 17 в портфеле брендов «Холдинга Аква» воды «Нарзан» и Gorji. Всего за прошлый год предприятия группы выпустили около 180 млн бутылок воды, на 20% больше, чем годом ранее.

В ЕГРЮЛ изменения в структуре акционеров «Холдинга Аква» пока не отразились. У «Аква Инвестиций», которые выкупили долю «Кавминкурортресурсов», на текущий момент четыре частных инвестора. Пакетом 33,33% владеет «дочка» АФК «Система» (ООО «Система телеком активы»), аналогичный пакет у ООО «Казбек Инвест» Михаила Мирзоева. Еще 28,33% у АО «Гисар» Валерия Ковалева, а оставшиеся 5% у ООО «Людани» Никиты Шашкина, которого ранее в СМИ называли зятем бывшего полпреда Александра Хлопонина (по информации источника РБК, сейчас ведутся переговоры по продаже доли Шашкина стороннему инвестору).

Согласно последним доступным данным бухгалтерской отчетности компании, выручка ООО «Холдинг Аква» в 2023 году составила 6,5 млрд руб., что на 48% больше год к году (4,3 млрд руб. в 2022-м). Чистая прибыль за год сократилась почти на 22%, до 300,3 млн руб. Компания, по собственным данным, занимает второе место на рынке упакованной минеральной воды в России с долей 5,5% в денежном выражении.