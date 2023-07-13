ФАС выдала предостережение после слов главы Внуково о ценах на билеты

Глава Внуково Виталий Ванцев в интервью РБК допустил рост цен на 15–20% на внутренних рейсах и до 40% — на международных без значительных субсидий от государства. ФАС предположила, что эти слова побудят авиакомпании повысить цены

Виталий Ванцев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение «в связи с публичным заявлением о росте цен на авиабилеты». Речь идет о словах совладельца Внуково Виталия Ванцева, которые он сказал в интервью РБК.

«Подобные заявления могут быть восприняты компаниями как побуждение к действию по повышению цен», — сообщили в ФАС.

Представитель Внуково заявил РБК, что в аэропорту известно о предостережении ФАС, но комментариев по этому поводу не будет.

Что сказал Виталий Ванцев в интервью РБК — Какого роста цен на авиабилеты вы ждете в этом году без такой значительной господдержки?



— Думаю, что на внутренних рейсах будет рост порядка 15–20%, а на международных — до 40%. Но не нужно к этому относиться так, что авиакомпании охреневшие, пользуются ситуацией. Со стороны это, может, так выглядит, но все на самом деле иначе. У них значительно выросли затраты, особенно растет стоимость технического обслуживания [самолетов].



Главный приоритет любой авиакомпании — безопасность полетов, а это все стоит денег. У нас есть склады запчастей, которые нам позволяют еще около года более-менее нормально существовать, а дальше их нужно пополнять. Но условия их пополнения сильно изменились. Вы это сами прекрасно понимаете, расшифровывать я здесь не буду (западные санкции на поставки в Россию новых самолетов и комплектующих, которые были введены в 2022 году. — РБК), поэтому все подорожало. И это, безусловно, отражается на стоимости конечного продукта. Глава Внуково — РБК: «В ближайшие 10 лет не будет пассажиров в Европу» Бизнес

Замминистра транспорта Игорь Чалик, комментируя слова Ванцева, сказал, что в России сохраняются доступные цены на билеты. «Рост средневзвешенной фактической стоимости билета по внутренней маршрутной сети в январе—мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил в среднем 6,2%, или 420 руб.», — заявил он. Летом цены традиционно повышаются, потому что авиакомпаниям надо компенсировать недополученную прибыль низкого сезона, но без «аномальных скачков», заверил Чалик.

По подсчетам Росстата, за первые пять месяцев текущего года цены на авиабилеты выросли на 32% по сравнению с прошлогодними, в этом мае рост был рекордным — на 28% (до 6972,36 руб. в эконом-классе в расчете на 1 тыс. км пути). Предыдущий рекорд — 6892,51 руб. — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 года.