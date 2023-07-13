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Совладелец Внуково спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2023 году

Глава Внуково Ванцев: авиабилеты за международные рейсы в 2023 году вырастут на 40%
Рост цены на авиабилеты на международные рейсы в 2023 году составит до 40%, заявил РБК совладелец Внуково Виталий Ванцев. Но не нужно считать, что авиакомпании пользуются ситуацией, у них значительно выросли затраты, объясняет он
«Аэрофлот» AFLT ₽42,13 +0,02% Купить
Виталий Ванцев
Виталий Ванцев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023 году вырастут на 15–20%, а рост цен на международные полеты составит до 40%. Об этом в интервью РБК заявил совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут» (по итогам первого квартала 2023 года перевезла 0,5 млн пассажиров и вошла в топ-10 российских перевозчиков) Виталий Ванцев.

«Но не нужно к этому относиться так, что авиакомпании, охреневшие, пользуются ситуацией. Со стороны это может так выглядеть, но все на самом деле иначе», — предупреждает Ванцев. По его словам, у перевозчиков «значительно» выросли затраты: особенно растет стоимость технического обслуживания самолетов из-за западных санкций, введенных в 2022 году после начала военной спецоперации на Украине, которые запрещают поставку в Россию самолетов и комплектующих к ним.

«Главный приоритет любой авиакомпании — безопасность полетов, а это все стоит денег. У нас есть склады запчастей, которые нам позволяют еще около года более-менее нормально существовать, а дальше их нужно пополнять. Но условия их пополнения сильно изменились <...>, поэтому все подорожало. И это, безусловно, отражается на стоимости конечного продукта», — объясняет бизнесмен.

По данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 года. Предыдущий рекорд — 6892,51 руб. — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 года. За первые пять месяцев 2023 года цена перелета увеличилась на 32%.

Однако в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявляли, что в апреле 2023 года цены билетов экономкласса выросли по сравнению с апрелем 2022 года лишь на 4%. В ФАС тогда говорили, что на стоимость билетов влияют сезонность, спрос и инфляция, а в 2022 году авиакомпании часто проводили распродажу. «Также отметим, что в виду разного набора данных, используемых при расчете показателей, результаты наблюдения Росстата и ФАС могут отличаться», — подчеркивали там.

А в Минтрансе добавляли, что в соответствии с данными, предоставленными ФАС и обработанными министерством, рост цен на авиабилеты экономического класса, проданные на период январь—сентябрь 2023 года, не превышает прогнозируемый Центробанком индекс инфляции на текущий год (4,5–6,5%).

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В июне 2023 года средние цены на перелеты по наиболее популярным международным направлениям из России, наоборот, снизились по сравнению с июнем 2022 года, зафиксировали билетные агрегаторы. Тремя самыми популярными направлениями у россиян в июне (46% в общем количестве проданных билетов по международным маршрутам), по данным «Яндекс.Путешествий», стали Турция, Армения и Казахстан. Средняя цена перелета в обе стороны между Россией и Турцией сократилась на 14%, до 34,3 тыс. руб., Россией и Арменией — на 9%, до 25,3 тыс. руб., Россией и Казахстаном — на 4%, до 29,4 тыс. руб. «Мы также отмечаем снижение уровня тарифов на международных авиалиниях, в частности на направлениях в СНГ», — говорил РБК представитель «Аэрофлота».

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Артём Кореняко Артём Кореняко
Внуково Виталий Ванцев цены на авиабилеты
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