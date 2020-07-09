Оперативный штаб поддержал возобновления авиасообщения в два этапа

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поддержал предложение возобновить международное авиасообщение в два этапа, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания штаба, которое прошло 6 июля.

«Росавиации совместно с МИДом России и Роспотребнадзором представить в правительство РФ согласованный список иностранных государств, с которыми возможно восстановление авиасообщения на первом этапе», — говорится в итоговом документе. Поручение ведомства должны были выполнить до 8 июля, уточняет агентство.

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