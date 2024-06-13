Россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде

За первые три месяца 2024 года россияне приобрели в Таиланде 9,3 тыс. объектов недвижимости — это рекорд за пять лет. Интерес к покупке жилья здесь связан в том числе со стабильностью экономики и возможностью оплаты в рублях

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В первом квартале 2024 года россияне приобрели в Таиланде 9,3 тыс. объектов недвижимости, следует из подсчетов «Ricci | Зарубежная недвижимость». По ее данным, это на 13% превышает показатели аналогичного периода 2023 года: тогда было заключено 8,2 тыс. сделок. Схожую динамику приводит и управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева. Прирост год к году составил 17%, указывает она, не раскрывая абсолютные цифры. Из подсчетов «Ricci | Жилая недвижимость» также следует, что число сделок с января по март в 2024 году стало рекордным показателем за первый квартал при сравнении пяти последних лет. Фактические значения в компании не раскрыли.

Почему растет спрос

Увеличение спроса опрошенные РБК консультанты связывают с несколькими факторами. Гендиректор «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева отмечает, большая часть сделок с недвижимостью в Таиланде со стороны россиян носит инвестиционный характер. По ее словам, доля таких транзакций в общем объеме составляет 83%. Недвижимость здесь становится привлекательной для инвесторов в том числе в связи с ростом туристического потока в Таиланд, говорит она. Так, с начала 2024 года эту страну посетили 14,3 млн иностранцев, из которых 837 тыс. — россияне (прирост год к году 14%).

Среди других причин увеличения спроса Ломтева называет стабильную экономику и низкий уровень инфляции. Директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина отмечает, что одним из ключевых факторов, повлиявших на рост спроса, стала возможность оплаты покупки из России. Покупку недвижимости в Таиланде можно оплачивать в рублях, поясняет Мошева, указывая, что процедура проведения таких сделок довольно простая. Правовая система Таиланда более прозрачна и понятна россиянам по сравнению с другими азиатскими регионами, подчеркивает Ларина. Соучредитель и управляющий партнер Tranio Михаил Буланов говорит о низкой цене входа на данный рынок (от $75 тыс.) и высокой доходности инвестиций в недвижимость — до 10% в год. К тому же из России в Таиланд действует прямое авиасообщение, напоминает Ларина.

Где покупают жилье в Таиланде

Чаще всего русскоязычные граждане интересовались приобретением жилья на Пхукете, на который пришлось 57% от всех заявок, следует из подсчетов «Ricci | Жилая недвижимость». Следом за ним идет Паттайя (15%) и Самуи (9%), говорится в ее отчете. Интерес к Пхукету в компании объясняют в том числе строительством здесь новых объектов.

Стоимость приобретения недвижимости россиянами в Таиланде составляет в среднем $150–300 тыс., говорит Мошева. По данным «Ricci | Зарубежная недвижимость», бюджет покупки жилья здесь в среднем составляет $100 тыс. Стоимость таких объектов в Таиланде сильно варьируется в зависимости от класса и расположения объекта, окружающей его инфраструктуры и близости к международным школам, объясняет Буланов. Здесь можно приобрести как инвестиционный объект комфорт-класса для сдачи в аренду в районе пляжей Банг-Тао и Лаян стоимостью от $130 тыс., так и элитную виллу под собственное проживание, цена на которую начинаются от $800 тыс., добавляет он.

В каких странах еще покупают

Спрос со стороны россиян на покупку жилья в Таиланде будет увеличиваться и дальше, считают консультанты. Среди других востребованных направлений Мошева называет индонезийский остров Бали, а также страны Ближнего Востока — ОАЭ, Оман, Катар и Бахрейн. Спрос на недвижимость в этом регионе с января по март 2024 года вырос на 15% относительно аналогичного периода прошлого года, говорит она. Существенный рост сделок она объясняет тем, что россияне обращают все больше внимания на рынки Омана, Катара и Бахрейна в связи с меньшим порогом входа, хорошим потенциалом роста цен, а также большей лояльностью при проведении оплат и открытии счетов в местных банках.

Ларина из NF Group также называет Турцию и некоторые страны Евросоюза, такие как Венгрия, Кипр, Франция и Испания. По словам Буланова, в первом квартале 2024 года количество сделок в последней увеличилось на 117,2% год к году. По его словам, россияне приобретали недвижимость и в Греции: спрос здесь вырос на 63% по сравнению с первыми тремя месяцами 2023 года. Такой всплеск обусловлен в том числе программами получения «золотой визы» при покупке недвижимости, резюмировал он.