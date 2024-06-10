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Политика ,  
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Таиланд отказался от планов ввести туристический сбор

Введение туристического сбора принесет «краткосрочный доход», а без него Таиланд посетят больше туристов, что лучше скажется на экономике, считают власти. В январе-апреле доходы отрасли составили $13,5 млрд
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявил, что его правительство откажется от предложения предыдущей администрации ввести туристический сбор для иностранцев в размере 300 батов (около $8), сообщает местное издание The Nation.

Сретта отметил, что инициативу не поддержали представители частного сектора. По мнению премьера, взимание сбора «может принести краткосрочный доход». В долгосрочной перспективе, предполагает он, без этой меры страну посетят больше туристов, а их траты на покупки и досуг сильнее простимулируют экономику, чем введение сбора.

Премьера попросили прокомментировать рейтинг развития туризма и путешествий Всемирного экономического форума, в котором Таиланд опустился на 11 позиций по сравнению с 2019 годом, до 47 места. Сретта в ответ заявил, что хочет быть конструктивным и «не играть в обвинения».

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

«Согласно различным опросам, многие города и острова Таиланда признаны туристическими направлениями мирового класса. Мы должны сосредоточиться на поощрении рациональных идей, которые могут содействовать дальнейшему развитию, а не прислушиваться к определенным разочаровывающим мнениям», — сказал он.

Таиланд с июня расширил список стран, для которых действует безвизовый режим, с 57 до 93 (туда входит и Россия). Максимальный срок пребывания для туристов оттуда увеличили с 30 дней до 60 дней. Визы по прибытии будут выдавать гражданам не 19, а 31 страны. В этом же месяце власти начали выдавать рассчитанную на пять лет «визу цифрового кочевника» — Destination Thailand Visa (DTV) квалифицированным иностранным работникам, фрилансерам и т. д.

По данным Минтуризма, с начала 2024 года по середину апреля страну посетили более 10 млн иностранных туристов, что принесло экономике $13,5 млрд. В 2023 году в Таиланде побывали более 27 млн иностранцев.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Таиланд туристический сбор иностранцы туризм

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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