Таиланд отказался от планов ввести туристический сбор
Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявил, что его правительство откажется от предложения предыдущей администрации ввести туристический сбор для иностранцев в размере 300 батов (около $8), сообщает местное издание The Nation.
Сретта отметил, что инициативу не поддержали представители частного сектора. По мнению премьера, взимание сбора «может принести краткосрочный доход». В долгосрочной перспективе, предполагает он, без этой меры страну посетят больше туристов, а их траты на покупки и досуг сильнее простимулируют экономику, чем введение сбора.
Премьера попросили прокомментировать рейтинг развития туризма и путешествий Всемирного экономического форума, в котором Таиланд опустился на 11 позиций по сравнению с 2019 годом, до 47 места. Сретта в ответ заявил, что хочет быть конструктивным и «не играть в обвинения».
«Согласно различным опросам, многие города и острова Таиланда признаны туристическими направлениями мирового класса. Мы должны сосредоточиться на поощрении рациональных идей, которые могут содействовать дальнейшему развитию, а не прислушиваться к определенным разочаровывающим мнениям», — сказал он.
Таиланд с июня расширил список стран, для которых действует безвизовый режим, с 57 до 93 (туда входит и Россия). Максимальный срок пребывания для туристов оттуда увеличили с 30 дней до 60 дней. Визы по прибытии будут выдавать гражданам не 19, а 31 страны. В этом же месяце власти начали выдавать рассчитанную на пять лет «визу цифрового кочевника» — Destination Thailand Visa (DTV) квалифицированным иностранным работникам, фрилансерам и т. д.
По данным Минтуризма, с начала 2024 года по середину апреля страну посетили более 10 млн иностранных туристов, что принесло экономике $13,5 млрд. В 2023 году в Таиланде побывали более 27 млн иностранцев.
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