Цены на газ в Европе за день выросли более чем на 20%

Цены на газ на крупнейшем в Европе хабе TTF за сутки выросли на 21,5%, превысив $363 за 1 тыс. куб. м — впервые с середины мая. Рост газовых котировок продолжается на фоне остановки работы СПГ-завода в Норвегии

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В пятницу, 9 июня, стоимость июльского фьючерсного контракта на газ в Европе на хабе TTF на лондонской бирже ICE выросла на 21,5%, до €32,75 за МВт·ч ($363,5 за 1 тыс. куб. м). Последний раз газовые фьючерсы были на таком уровне 17 мая, а затем начали снижаться.

Цены на газ в Европе возобновили рост после того, как 31 мая на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest на севере Норвегии, принадлежащем компании Equinor, произошла утечка газа и он приостановил работу. Этот завод обеспечивает около 5% экспорта норвежского газа, до аварии он поставлял 6,5 млрд куб. м в год. Согласно данным норвежского газотранспортного оператора Gassco, возобновление работы предприятия ожидается 14 июня.

При этом весной газовые цены упали почти в два раза, до $282 за 1 тыс. куб. м, на фоне теплой погоды, высокой заполненности газовых хранилищ (71%) и рекордных поступлений СПГ. Сезон отбора топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ) завершился в Европе 6 апреля, а пройти отопительный сезон во многом получилось за счет теплой зимы. 16 апреля Bloomberg писал, что мировой рынок становится перенасыщенным газом, и прогнозировал, что по крайней мере в ближайшие несколько недель цены будут дальше снижаться в Европе и Азии. В конце мая появлялись прогнозы, согласно которым цены на газ уйдут в минус, то есть продавцы будут вынуждены доплачивать покупателям.

Спрос на газ обычно снижается при завершении отопительного сезона, потом растет летом из-за использования мощностей для охлаждения и затем вновь падает в конце лета. Осенью газ поступает в хранилища для подготовки к новому сезону. В Morgan Stanley в апреле отмечали, что работы по заполнению ПХГ в Европе могут быть завершены уже в конце августа.

Однако прошлым летом цены на газ побили исторические рекорды. 26 августа 2022 года фьючерс на TTF торговался на уровне $3456 за 1 тыс. куб. м. Тогда на него влияли рост котировок на азиатских рынках, профилактические работы на производстве в Норвегии и сокращение мощностей газопровода «Северный поток» «Газпрома». Тогда цены росли также из-за отказа европейских потребителей от российского газа.

Цены на газ в Европе и Азии, несмотря на резкое снижение по сравнению с прошлогодними рекордами, по-прежнему выше среднего показателя за десять лет. Накануне, 8 июня, Bloomberg предупреждал, что стоимость газа в Европе может взлететь из-за перебоев с поставками СПГ или погодных аномалий. Любая экстремальная жара или засуха может увеличить потребление газа. При этом объемы глобального экспорта СПГ, вероятно, останутся ограниченными еще на протяжении двух лет, отмечало агентство. К третьему кварталу импортеры начнут готовиться к зиме — соответственно, конкуренция за сжиженный природный газ увеличится.