Правительство Грузии станет совладельцем «Боржоми»

Минэкономики Грузии почти завершило переговоры о передаче правительству контрольного пакета акций производителя «Боржоми», принадлежащего «Альфа-Групп». В конце апреля тот приостановил работу из-за финансовых трудностей

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Правительство Грузии через неделю станет совладельцем IDS Borjomi Georgia, которая выпускает минеральную воду «Боржоми», сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Министерство экономики практически завершило переговоры. Через неделю мы вынесем вопрос на заседание правительства, и мы станем акционерами «Боржоми». Правительство, государство станет акционером «Боржоми», совладельцем, и этим проблема будет решена», — сказал Гарибашвили (цитата по Interpressnews).

По словам премьера, в этом процессе «ни один гражданин не пострадает и не будет угнетен».

В конце мая работники двух заводов в Грузии, где разливают «Боржоми», объявили бессрочную забастовку. Они требовали восстановления около 50 незаконно уволенных сотрудников, а также повышения зарплат и заключения бессрочных договоров вместо срочных.

Забастовка началась после того, как производство на обоих предприятиях приостановили из-за финансовых проблем, вызванных отказом западных стран закупать продукцию. Ситуацию на основных рынках сбыта усугубил и ограниченный доступ к банковским счетам компании.

В середине мая IDS Borjomi International, единственный производитель «Боржоми», сообщила, что готова передать контрольный пакет акций правительству Грузии. Компания входит в состав IDS Borjomi International, около 60% которой, в свою очередь, владеет российская «Альфа-Групп». Ее основатель Михаил Фридман в конце февраля попал под санкции.