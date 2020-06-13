Суд в Лондоне вдвое сократил денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Представитель банка требовал снизить сумму с £17 тыс. в месяц до £6 тыс., указывая, что Сергей Беляев ведет слишком «роскошный образ жизни». Сам банкир просил не опускать ее ниже £10 тыс. В итоге суд выбрал средний вариант

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Высокий суд Лондона принял решение в два раза урезать сумму, которую один из бывших собственников банка «Траст» Сергей Беляев сможет тратить на жизнь и юридические услуги. Об этом cообщается на cудебном портале Law360, пишет Forbes.

Суд счел нынешнюю сумму трат Беляева в размере £17 тыс. в месяц слишком большой, сократив ее до £8 тыс. Представитель «Траста» требовал, чтобы сумма была сокращена до £6 тыс., аргументировав это тем, что Беляев не должен иметь возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», а обязан устроиться на работу или сократить расходы. В свою очередь Беляев, который защищал себя в суде самостоятельно, говорил, что ему в связи с отсутствием работы необходимо ежемесячно тратить со счетов не менее £10 тыс.

Беляев вместе с двумя другими экс-совладельцами «Траста» Ильей Юровым и Николаем Фетисовым проиграли разбирательство на $900 млн в Высоком суде Лондона в январе этого года. Суд после четырехлетней тяжбы обязал их выплатить эту сумму за крах банка в 2014 году. Пять с половиной лет назад «Траст» перешел в собственность «Открытия», которое занялось его санацией. В 2017 году после санации «Открытия» оба банка оказались в собственности ЦБ.

В феврале лондонский суд запретил Юрову и Фетисову тратить деньги с арестованных счетов в российских, британских, швейцарских и кипрских банках. По мнению суда, у них могут быть активы, о которых они не сообщили, в связи с чем содержание банкиров переложили на их жен. Однако для Беляева суд сделал исключение, так как посчитал, что наличие у него альтернативных источников дохода неочевидно.