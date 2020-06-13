Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам Общество, 20:37 Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты Политика, 20:11 ЦСКА проиграл «Арсеналу» в товарищеском футбольном матче Спорт, 20:04 Суд в Лондоне вдвое сократил денежное содержание экс-совладельца «Траста» Бизнес, 19:54 «Вердер» впервые в сезоне забил пять голов в матче чемпионата Германии Спорт, 19:44 МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре до вечера воскресенья Общество, 19:38 СМИ узнали о падении добычи нефти в Венесуэле до уровня 1945 года Бизнес, 19:21 Любовь Аркус сообщила об избиении сотрудницы центра реабилитации Недвижимость, 19:15 Гол на пятой добавленной минуте принес «Боруссии» победу в бундеслиге Спорт, 18:56 На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка Общество, 18:40 СМИ узнали о новом деле против экс-президента ФИФА Блаттера Спорт, 18:30 Свет, камера, смартфон: как снять вирусное видео РБК Стиль и Huawei, 18:00 Смолов остался в запасе «Сельты» на первый матч после рестарта чемпионата Спорт, 17:44 Лавров и Шойгу отправятся на переговоры в Турцию Политика, 17:41
Бизнес ,  
0 

Суд в Лондоне вдвое сократил денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Представитель банка требовал снизить сумму с £17 тыс. в месяц до £6 тыс., указывая, что Сергей Беляев ведет слишком «роскошный образ жизни». Сам банкир просил не опускать ее ниже £10 тыс. В итоге суд выбрал средний вариант
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Высокий суд Лондона принял решение в два раза урезать сумму, которую один из бывших собственников банка «Траст» Сергей Беляев сможет тратить на жизнь и юридические услуги. Об этом cообщается на cудебном портале Law360, пишет Forbes.

Суд счел нынешнюю сумму трат Беляева в размере £17 тыс. в месяц слишком большой, сократив ее до £8 тыс. Представитель «Траста» требовал, чтобы сумма была сокращена до £6 тыс., аргументировав это тем, что Беляев не должен иметь возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», а обязан устроиться на работу или сократить расходы. В свою очередь Беляев, который защищал себя в суде самостоятельно, говорил, что ему в связи с отсутствием работы необходимо ежемесячно тратить со счетов не менее £10 тыс.

ЦБ получит право запрещать банкирам выезд из страны при отзыве лицензий
Финансы
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Беляев вместе с двумя другими экс-совладельцами «Траста» Ильей Юровым и Николаем Фетисовым проиграли разбирательство на $900 млн в Высоком суде Лондона в январе этого года. Суд после четырехлетней тяжбы обязал их выплатить эту сумму за крах банка в 2014 году. Пять с половиной лет назад «Траст» перешел в собственность «Открытия», которое занялось его санацией. В 2017 году после санации «Открытия» оба банка оказались в собственности ЦБ.

В феврале лондонский суд запретил Юрову и Фетисову тратить деньги с арестованных счетов в российских, британских, швейцарских и кипрских банках. По мнению суда, у них могут быть активы, о которых они не сообщили, в связи с чем содержание банкиров переложили на их жен. Однако для Беляева суд сделал исключение, так как посчитал, что наличие у него альтернативных источников дохода неочевидно.

«Траст» был отправлен на санацию в декабре 2014-го. Тогда Центробанк обнаружил в «Трасте» снижение качества активов и признаки фальсификации отчетности. На момент решения о санации «дыра» в балансе банка составляла 114 млрд руб. В 2018 году на базе банка «Траст» был создан банк непрофильных активов, куда были переведены все непрофильные активы и плохие долги с балансов «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Траст», Высокий суд Лондона
Материалы по теме
Глава «Траста» заявил о готовности принять новые проблемные активы
Финансы
«Траст» попросил банкротить принадлежавшую владельцу ПИК компанию
Финансы
«Траст» и «Открытие» отвергли претензии Минца на $1 млрд в суде в Лондоне
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter