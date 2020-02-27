ЦБ получит право запрещать банкирам выезд из страны при отзыве лицензий

В Госдуму внесли ряд законопроектов об усилении ответственности акционеров и топ-менеджмента финансовых организаций при отзыве лицензии или введении временной администрации. Среди мер — временный запрет на выезд из России

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Группа депутатов подготовила поправки в Уголовный кодекс и несколько законов, которые усиливают ответственность акционеров и топ-менеджмента за банкротство банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Документы опубликованы на сайте Госдумы. Среди авторов законопроектов — зампред Госдумы Ирина Яровая и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

После принятия законопроектов финансовый регулятор сможет обращаться в суд с заявлением о временном ограничении права на выезд из России для топ-менеджента и владельцев кредитных организаций. Право обратиться в суд с таким заявлением появится у ЦБ после назначения в банк временной администрации или отзыва у него лицензии.

Суд сможет запрещать выезд из страны всему руководству банка (гендиректору, его заместителям, членам совета директоров, главному бухгалтеру), а также лицам, которых ЦБ включил в перечень контролирующих кредитную организацию. Одно из условий — указанные лица должны были владеть банком или работать там в течение трех лет до подачи Центральным банком заявления в суд. Право обращаться с заявлением о запрете на выезд из страны у ЦБ появится и в отношении руководства и акционеров страховых компаний и НПФ.

Отдельно прописаны изменения в кодекс административного судопроизводства: обязанность доказывания обстоятельств, которые ЦБ изложит в заявлении о запрете на выезд из России для топ-менеджмента, лежит на самом Центральном банке, говорится в документе. Предельный срок запрета на выезд из России — 180 дней.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что после банкротства кредитных организаций бывшие руководители и владельцы банков, которые могли быть привлечены к уголовной и субсидиарной ответственности, «зачастую успевают покинуть страну, причем, как правило, с предварительно выведенными активами». Существующие законы не позволяют своевременно пресечь возможность выезда для таких лиц.