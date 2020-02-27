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ЦБ получит право запрещать банкирам выезд из страны при отзыве лицензий

В Госдуму внесли ряд законопроектов об усилении ответственности акционеров и топ-менеджмента финансовых организаций при отзыве лицензии или введении временной администрации. Среди мер — временный запрет на выезд из России
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Группа депутатов подготовила поправки в Уголовный кодекс и несколько законов, которые усиливают ответственность акционеров и топ-менеджмента за банкротство банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Документы опубликованы на сайте Госдумы. Среди авторов законопроектов — зампред Госдумы Ирина Яровая и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

После принятия законопроектов финансовый регулятор сможет обращаться в суд с заявлением о временном ограничении права на выезд из России для топ-менеджента и владельцев кредитных организаций. Право обратиться в суд с таким заявлением появится у ЦБ после назначения в банк временной администрации или отзыва у него лицензии.

Суд сможет запрещать выезд из страны всему руководству банка (гендиректору, его заместителям, членам совета директоров, главному бухгалтеру), а также лицам, которых ЦБ включил в перечень контролирующих кредитную организацию. Одно из условий — указанные лица должны были владеть банком или работать там в течение трех лет до подачи Центральным банком заявления в суд. Право обращаться с заявлением о запрете на выезд из страны у ЦБ появится и в отношении руководства и акционеров страховых компаний и НПФ.

Отдельно прописаны изменения в кодекс административного судопроизводства: обязанность доказывания обстоятельств, которые ЦБ изложит в заявлении о запрете на выезд из России для топ-менеджмента, лежит на самом Центральном банке, говорится в документе. Предельный срок запрета на выезд из России — 180 дней.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что после банкротства кредитных организаций бывшие руководители и владельцы банков, которые могли быть привлечены к уголовной и субсидиарной ответственности, «зачастую успевают покинуть страну, причем, как правило, с предварительно выведенными активами». Существующие законы не позволяют своевременно пресечь возможность выезда для таких лиц.

Один из главных примеров преследования собственников и менеджеров крупных российских банков — уголовные дела и арбитражные споры против бывших акционеров банка «Открытие», который ЦБ в 2017 году забрал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Следственный комитет обвиняет бывшего предправления банка Евгения Данкевича в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, в 2017 году Данкевич договорился с неустановленными лицами из числа руководства O1 Group Бориса Минца и его компании «O1 Груп Финанс» о приобретении облигаций последней на 34 млрд руб., зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала. И Данкевич, и Минц уехали из России, как и бывший совладелец «Открытия» Вадим Беляев.

«Если бы временная администрация, Центральный банк, правоохранители, может быть, и менеджмент «Открытия» действовали быстрее, какой-то дополнительный эффект был бы, это смешно отрицать», — говорил РБК нынешний глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, комментируя действия силовиков и ЦБ по взысканию активов бывших банкиров.

Помимо этого документа в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий расширение сразу трех статей Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность топ-менеджеров и акционеров за банкротство банков, страховых компаний и НПФ.

Материал дополняется.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ЦБ
РБК
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