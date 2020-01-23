Банк «Траст» заявил о победе в споре с бывшими собственниками на $900 млн

Высокий суд Лондона встал на сторону принадлежащего ЦБ банка «Траст»: судьи обязали его бывших собственников выплатить «Трасту» $900 млн за крах банка в 2014 году

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Высокий суд Лондона обязал бывших собственников банка «Траст» Илью Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова выплатить $900 млн за крах банка в 2014 году, говорится в сообщении «Траста», поступившем в РБК. Решение было вынесено 23 января. Банк «Траст» в 2014 году перешел в собственность «Открытия», которое занялось его санацией. В 2017 году после санации «Открытия» оба банка оказались в собственности ЦБ.

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что на протяжении многих лет Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов занимались мошенническими операциями. В частности, [они] предоставляли из средств банка кредиты подконтрольным офшорным компаниям», — говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. Когда «Траст» оказался в предбанкротном состоянии, его владельцы не стали уведомлять об этом Центробанк. Они «реализовали схему по привлечению депозитов с помощью дорогостоящей рекламной кампании с участием Брюса Уиллиса», сообщил банк.

Спор в Высоком суде Лондона продолжался с 2016 года. «Английский суд окончательно установил реальные причины финансовых проблем кредитной организации. Он признал, что Юров, Беляев и Фетисов нечестно управляли банком, предоставляя компаниям, которыми они тайно владели, невозвратные кредиты», — приводятся в сообщении «Траста» слова его предправления Александра Соколова. «Мы намерены принять незамедлительные меры по взысканию принадлежащих им активов, включая дорогостоящую недвижимость и миллионы долларов на счетах в швейцарских банках», — сказал Соколов.

Юров в своем письме «Ведомостям» в ноябре 2019 года утверждал, что «никакого миллиарда» у бывших собственников «Траста» нет, «а все наши честно заработанные за 20 лет (и полностью задекларированные до 2014 года в Российской Федерации) активы не превышают $60 млн».

В решении Высокого суда Лондона от 2016 года говорилось, что проблемы банка начались после кризиса 2008 года: офшорные компании бывших собственников не смогли расплатиться перед банком, что поставило под вопрос его финансовую устойчивость. Чтобы отдалить момент признания убытков, использовалась «кольцевая» схема «управления балансом», объяснял Юров суду. «Это была распространенная практика для российских банков», — утверждал он. Менеджмент банка хотел сделать все возможное, чтобы избежать отзыва лицензии. В решении говорилось, что банк выдавал новые кредиты компаниям, которые использовались для обслуживания старых дефолтных долгов, в результате совокупная задолженность только увеличивалась. Судья в ответ на доводы Юрова об «управлении балансом» заметил, что это лишь «красивое название для простой финансовой пирамиды».