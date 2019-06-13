Однокурсник Мазепина выкупит 10% «Уралкалия» у Сбербанка

Структура Дмитрия Лобяка, однокурсника основного акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, договорилась о выкупе 10,18% компании у Сбербанка. Это позволит акционерам собрать 97% и начать выкуп оставшихся бумаг с биржи

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Кипрская Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка (однокурсника совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина) планирует в ближайшее время объявить о выкупе 10,18% акций «Уралкалия» у «дочки» Сбербанка «Сбербанк Инвестиции». Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с планами банка и «Уралкалия».

Представитель «Уралкалия» отказался от комментариев, РБК направил запрос в Сбербанк. С представителем Лобяка связаться не удалось.

«Сбербанк инвестиции» стал акционером «Уралкалия» в декабре 2018 года, выкупив 10,18% его акций у той же Rinsoco Trading. Цена сделки тогда не раскрывалась. По словам одного из собеседников РБК, покупка Сбербанком доли была частью плана по делистингу «Уралкалия». Сейчас на бирже торгуется лишь около 3,2% акций компании. Крупнейшими акционерами «Уралкалия» являются Мазепин (около 20%) и Лобяк (после сделки с «дочкой» Сбербанка увеличит свою долю также до 20%), еще 56,7% принадлежит самой компании.

«Цена продажи пакета компанией «Сбербанк Инвестиции» будет выше, чем цена покупки. Это было своего рода кредитование компании со стороны Сбербанка», — сообщил один из собеседников РБК. По его словам, цена выкупа акций у компании «Сбербанк Инвестиции» составит около 89 руб. за бумагу. По итогам торгов 11 июня на Московской бирже одна акция «Уралкалия» стоила 88,12 руб., а капитализация составила 258,72 млрд руб. Таким образом, пакет 10,18% может быть оценен в 26,6 млрд руб.