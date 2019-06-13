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AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Бизнес ,  
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Однокурсник Мазепина выкупит 10% «Уралкалия» у Сбербанка
Структура Дмитрия Лобяка, однокурсника основного акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, договорилась о выкупе 10,18% компании у Сбербанка. Это позволит акционерам собрать 97% и начать выкуп оставшихся бумаг с биржи
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Кипрская Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка (однокурсника совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина) планирует в ближайшее время объявить о выкупе 10,18% акций «Уралкалия» у «дочки» Сбербанка «Сбербанк Инвестиции». Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с планами банка и «Уралкалия».

Представитель «Уралкалия» отказался от комментариев, РБК направил запрос в Сбербанк. С представителем Лобяка связаться не удалось.

«Сбербанк инвестиции» стал акционером «Уралкалия» в декабре 2018 года, выкупив 10,18% его акций у той же Rinsoco Trading. Цена сделки тогда не раскрывалась. По словам одного из собеседников РБК, покупка Сбербанком доли была частью плана по делистингу «Уралкалия». Сейчас на бирже торгуется лишь около 3,2% акций компании. Крупнейшими акционерами «Уралкалия» являются Мазепин (около 20%) и Лобяк (после сделки с «дочкой» Сбербанка увеличит свою долю также до 20%), еще 56,7% принадлежит самой компании.

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«Цена продажи пакета компанией «Сбербанк Инвестиции» будет выше, чем цена покупки. Это было своего рода кредитование компании со стороны Сбербанка», — сообщил один из собеседников РБК. По его словам, цена выкупа акций у компании «Сбербанк Инвестиции» составит около 89 руб. за бумагу. По итогам торгов 11 июня на Московской бирже одна акция «Уралкалия» стоила 88,12 руб., а капитализация составила 258,72 млрд руб. Таким образом, пакет 10,18% может быть оценен в 26,6 млрд руб.

Обратный выкуп 10,18% у Сбербанка открывает основным акционерам компании возможности для принудительного выкупа акций у миноритариев — sqeeuze out, говорят собеседники РБК. После этой сделки у Мазепина, Лобяка и самого «Уракалия» в общей сложности будет около 97% акций компании. В соответствии с законом об акционерных обществах начать принудительный выкуп мажоритарные акционеры могут, если консолидируют более 95% акций, выкупив их у неаффилированных с ними инвесторов. При этом цена в рамках такого выкупа будет определяться как максимальная из двух цифр — цены последней сделки с акциями мажоритарных акционеров или цены, определенной независимым оценщиком.

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Процедура squeeze out завершит превращение «Уралкалия» в частную компанию (непубличную). Однако, как говорил Мазепин в декабре 2018 года, в дальнейшем не исключено возвращение производителя на биржу.

«Уралкалий» ушел с Лондонской биржи в 2015 году, а в конце 2017 года начал делистинг с Московской биржи, объясняя это тем, что частной компанией проще управлять. В конце прошлого года Мазепин не исключил, что на биржу выйдет и «Уралхим», через который он владеет около 20% «Уралкалия». «Мы рассматриваем долг как единый для обеих компаний и хотим, чтобы они чувствовали себя более раскрепощенно», — пояснил он. Но возвращаться на Лондонскую биржу «Уралкалий» не планирует, для размещения могут рассматриваться азиатские площадки.

Автор: Светлана Бурмистрова, Дарья Юрищева
Теги: «Уралкалий»
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