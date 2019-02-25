Структура бизнесмена Лобяка направила оферту на выкуп 13,2% «Уралкалия»

Rinsoco Trading Co Limited направила в Банк России оферту на выкуп акций ведущего мирового производителя калия, российской компании «Уралкалий». Сообщение об этом размещено на портале раскрытия корпоративной информации.

Всего в рамках оферты к выкупу предложено 387 млн 838 тыс. 836 обыкновенных акций.

Бенефициар Rinsoco Trading Co Limited — белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк, который приобрел 20% «Уралкалия» у Михаила Прохорова в 2016 году. Однако в декабре 2018 года 10,18% этого пакета приобрела «дочка» Сбербанка, «Сбербанк Инвестиции». Таким образом, Rinsoco Trading сейчас принадлежат 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия». Еще 19,99% акций компании через «Уралхим» владеет Дмитрий Мазепин. В свободном обращении находятся 3,4% акций «Уралкалия», остальные — квазиказначейские.

Выпущено 2 млрд 936 млн 015 тыс. 891 обыкновенная акция именных акций «Уралкалия» номинальной стоимостью 50 коп. каждая. Таким образом, структура Лобяка направила оферту на выкуп 13,21% акций «Уралкалия».

В декабре 2017 года акционеры «Уралкалия» приняли на внеочередном собрании решение о делистинге акций компании с Московской биржи.