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Сбербанк купил 10% «Уралкалия» у однокурсника совладельца «Уралхима»
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Сбербанк купил 10% «Уралкалия» у однокурсника совладельца «Уралхима»
Бизнес, 18:10
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Сбербанк купил 10% «Уралкалия» у однокурсника совладельца «Уралхима»
Сбербанк приобрел бумаги «Уралкалия» у Дмитрия Лобяка, однокурсника совладельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина. В дальнейшем банк может перепродать этот пакет, сказал его представитель
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Дочка» Сбербанка — «Сбербанк Инвестиции» — приобрела 10,18% акций одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров калия «Уралкалия» у Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка​, сообщил банк и сам производитель.

«С учетом опыта в секторе удобрений считаем данную финансовую инвестицию привлекательной с точки зрения возврата на инвестицию», — заявил представитель Сбербанка. «Сбербанк Инвестиции» принадлежит 39,9% в проекте другого производителя удобрений «Акрона» — Верхнекамской калийной компании. Компания строит ГОК мощностью 2 млн т хлористого калия в год на Талицком месторождении калийно-магниевых солей в Пермском крае.

О дальнейшей судьбе пакета в «Уралкалии» банк будет принимать решение, исходя из ситуации на рынке и потенциальной доходности. «При наличии возможности продажи по приемлемой оценке мы, конечно, ей воспользуемся», — добавил собеседник РБК.

С учетом опыта в секторе удобрений в Сбербанке считают покупку 10,18% «Уралкалия» привлекательной с точки зрения возврата на инвестицию, рассказали РБК в пресс-службе банка. Там отказались комментировать, по какой схеме были приобретены акции, пояснив, что детали сделки не раскрывают.

Акции «Уралкалия» на Московской бирже выросли после объявления о сделке на 2,2%, капитализация компании достигла 255,4 млрд руб. (по состоянию на 17:18 мск). Таким образом, пакет, купленный структурой Сбербанка, стоил около 26 млрд руб. Представитель «Уралкалия» отказался от комментариев.

Хотя Сбербанк и называет приобретение пакета финансовой инвестицией, старший аналитик БКС Олег Петропавловский предполагает, что акции перешли банку в результате margin call по кредиту Лобяка, взятому на покупку 20% у ОНЭКСИМа Михаила Прохорова.

Лобяк через Rinsoco Trading владел 20,36% в компании. Этот пакет он в 2016 году приобрел у ОНЭКСИМа Михаила Прохорова. «Ведомости» тогда писали, что сделку профинансировал Сбербанк. Почти столько же принадлежит другому акционеру компании — «Уралхиму» Дмитрия Мазепина (20,1%), однокурсника Лобяка по Минскому суворовскому военному училищу. Мазепин и Лобяк являются зампредами совета директоров «Уралкалия», а возглавляет его гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Еще 30% обыкновенных акций принадлежат самому «Уралкалию», производственные активы которого включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамске.

Сбербанк — давний кредитор «Уралкалия»: в сентябре 2018 года банк открыл компании кредитную линию на $1,5 млрд сроком на пять лет. А в 2016 году он выдал кредит на $3,9 млрд, по которому в залоге находится около 30% квазиказначейских акций компании. Кроме того, у компании открыта кредитная линия Сбербанка на $2 млрд с погашением в 2019 году.

Автор: Светлана Бурмистрова.
При участии: Екатерина Литова.
Теги: «Уралкалий»
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