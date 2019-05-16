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Бизнес ,  
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Из глобального рейтинга Forbes выпали «Аэрофлот» и «Уралкалий»
Четыре российские компании из топ-100 сохранили или укрепили свои позиции. Но общее число отечественных компаний в глобальном рейтинге Forebs сократилось с 25 до 22
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Три российские компании, которые в прошлом году были в рейтинге самых крупных и влиятельных компаний мира Forbes Global 2000, в этом году в него не вошли. Свой рейтинг журнал составляет с учетом cовокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости.

В рейтинг текущего года не вошли «Полюс», «Уралкалий» и «Аэрофлот». В прошлом году они занимали в рейтинге Forbes 1552-е, 1993-е и 1932-е места соответственно. Таким образом, в общей сложности в рейтинге журнала в 2019 году — 22 российские компании (годом ранее — 25).

В первую сотню рейтинга вошли четыре российские компании. Самую высокую позицию среди них четвертый год подряд занимает «Газпром». Стоимость активов компании Forbes оценил в $305,9 млрд, капитализацию — в $59,9 млрд. «Газпрому» удалось улучшить свою позицию в рейтинге, поднявшись с 43-й строки в прошлом году до 40-й в текущем.

Несколько ниже — на 47-й строке рейтинга — разместился Сбербанк (активы — $449,7 млрд, капитализация — $78,5 млрд). В прошлом году банк занимал ту же позицию в рейтинге с капитализацией $86,3 млрд и активами на $470,9 млрд).

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«Роснефть» (активы — $191,3 млрд, капитализация — $72,2 млрд) занимает 52-ю строку рейтинга. Нефтяной компании удалось значительно подняться в списке, в 2018 году она занимала 73-ю строку глобального рейтинга с капитализацией $69 млрд и активами на $214,2 млрд.

В топ-100 вошел также ЛУКОЙЛ (активы — $82,6 млрд, капитализация — $82,6 млрд), который, как и годом ранее, занимает 98-ю строку рейтинга.

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В целом в рейтинге традиционно больше всего компаний из США — 575. Далее следуют Китай и Гонконг (309 компаний), а затем Япония (223 компаний). Журнал отмечает, что, когда в 2003 году Forbes впервые опубликовал свой глобальный рейтинг, США представляли в нем 776 компаний, в то время как Китай и Гонконг — всего 43 компании.

Первое место в рейтинге глобальных компаний мира по версии Forbes седьмой год подряд занимает китайский банк ICBC. Эта государственная финансовая корпорация контролирует активы на сумму более $4 трлн и обеспечивает работой почти полмиллиона человек. Капитализация банка — $305,1 млрд.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Forbes, Рейтинг, российские компании
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