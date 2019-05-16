Из глобального рейтинга Forbes выпали «Аэрофлот» и «Уралкалий»

Четыре российские компании из топ-100 сохранили или укрепили свои позиции. Но общее число отечественных компаний в глобальном рейтинге Forebs сократилось с 25 до 22

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Три российские компании, которые в прошлом году были в рейтинге самых крупных и влиятельных компаний мира Forbes Global 2000, в этом году в него не вошли. Свой рейтинг журнал составляет с учетом cовокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости.

В рейтинг текущего года не вошли «Полюс», «Уралкалий» и «Аэрофлот». В прошлом году они занимали в рейтинге Forbes 1552-е, 1993-е и 1932-е места соответственно. Таким образом, в общей сложности в рейтинге журнала в 2019 году — 22 российские компании (годом ранее — 25).

В первую сотню рейтинга вошли четыре российские компании. Самую высокую позицию среди них четвертый год подряд занимает «Газпром». Стоимость активов компании Forbes оценил в $305,9 млрд, капитализацию — в $59,9 млрд. «Газпрому» удалось улучшить свою позицию в рейтинге, поднявшись с 43-й строки в прошлом году до 40-й в текущем.

Несколько ниже — на 47-й строке рейтинга — разместился Сбербанк (активы — $449,7 млрд, капитализация — $78,5 млрд). В прошлом году банк занимал ту же позицию в рейтинге с капитализацией $86,3 млрд и активами на $470,9 млрд).