В России нарастили производство водки и вина

Производители крепких напитков продолжили наращивать масштабы выпуска на фоне ухода зарубежных поставщиков и расширения рынка сбыта за счет Донбасса. Эксперты указывали, что потребление алкоголя в России тоже выросло

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В январе—апреле 2024 года российские алкогольные предприятия увеличили на 10% производство спиртных напитков крепостью выше 9%, до 33,681 млн декалитров, сообщил Росалкогольтабакконтроль, передает «Интерфакс».

За этот период выпуск водки вырос на 6% (до 22,689 млн декалитров), коньяка на 7,3% (до 2,622 млн декалитров), виноградных вин на 27,8% (до 11,025 млн декалитров), шампанских вин на 36,5% (до 4,497 млн), ликерных вин на почти 70% (до 553,7 тыс. декалитров). Производство слабоалкогольных напитков увеличилось на 38,4%, до 8,095 млн декалитров.

Всего за первые четыре месяца алкогольная отрасль выпустила 62,9 млн декалитров спиртосодержащей и алкогольной продукции, не считая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, что на 20,1% выше результатов аналогичного периода прошлого года.

На тенденцию увеличения производства алкоголя ведомства обращало внимание еще в начале марта, к тому времени общий показатель увеличился на 11%.

Динамика связана с увеличением числа производителей, замещения импортной продукции российскими аналогами, расширением рынка сбыта за счет Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также введением с прошлой осени Реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, объяснили в ведомстве.

В 2022 году впервые с 2010-го в России выросло количество случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». Тогда под диспансерное наблюдение поставили 54,2 тыс. пациентов, среди них 12,9 тыс. человек страдали от алкогольного психоза. Как отмечал Forbes, россияне стали чаще пить на фоне тревожных новостей в связи с коронавирусом и российско-украинским конфликтом.

Эксперты назвали неудивительной связь военных действий и увеличение спроса на алкоголь, несмотря на то, что жизнь большинства граждан не поменялась: массовая безработица отсутствует, как и нет дефицита продуктов. «Но стресс и тревога, которые возникли в обществе вначале в ответ на ситуацию неопределенности в экономической сфере, потом, в сентябре 2022 года, в ответ на вероятность призыва, видимо, вылились в повышение потребления алкоголя, которое является одним из самых легких способов расслабиться и снять стресс», — пояснила научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.