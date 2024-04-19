Пошлину на ввоз пива из недружественных стран повысили в 2,5 раза

В России в 2,5 раза повысили пошлину на ввоз пива из недружественных стран

Ввозную пошлину на пиво из недружественных стран увеличили в 2,5 раза, до €0,1 за литр. Также правительство расширило список косметики с ввозной пошлиной в 35% и увеличило до 50% тариф на импорт обоев и пальто из стран Прибалтики

Фото: David Inderlied / dpa / Global Look Press

Пошлину на ввоз пива из стран, которые российские власти считают недружественными, повысили до €0,1 за литр (до этого — €0,04 за литр), следует из постановления правительства России.

«Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%. Мера также не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей», — говорится в пресс-релизе Минпромторга.

Также до 50% повышается ставка ввозных пошлин на некоторые виды товаров из Латвии, Литвы или Эстонии. В частности, это готовые продукты, содержащие какао; пальто, плащи и куртки из химических нитей; обои; застежки-молнии.

Кроме того, расширяется перечень косметической и парфюмерной продукции, на которую распространяются ввозные пошлины в размере 35%. Так, под ограничения попадут зубные пасты из Испании и Японии, лаки для волос из Польши, средства для бритья из Германии. В Минпромторге отмечают, что эта мера «позволит в дальнейшем наращивать внутреннее производство — порядка 10% в год, исходя из предыдущей динамики, а также реализовать ряд проектов по локализации производства сырья и упаковки».

Меры вступают в силу через неделю после опубликования постановления и действуют до конца этого года.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка писал, что в 2023 году импорт пива в Россию составил 370,5 млн литров, что на 12,6% больше, чем в 2022 году, однако остался ниже показателей 2020–2021 годов, когда было ввезено 397 млн и 457 млн литров соответственно.

По данным «Ъ», в прошлом году более 51,7% пивного импорта пришлось на продукцию из Германии, объем ввоза вырос на 14% и составил 197,1 млн литров. Импорт из Чехии вырос на 49% (49 млн литров), из Бельгии — на 36,4% (37,8 млн литров), поставки из Мексики увеличились на 72,6% (22,1 млн литров), а из Китая — на 84,4% (21,4 млн литров).

Доля импортного пива в продажах в объеме год к году, согласно данным NielsenIQ, выросла с 3,7% до 3,8%, писала газета.

В январе замруководителя фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко призвал включить пиво в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из стран, которые власти считают недружественными.