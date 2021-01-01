СМИ узнали о планах «Интер РАО» остановить экспорт электроэнергии в Китай

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Российский монополист «Интер РАО» может полностью прекратить поставки электроэнергии в Китай зимой из-за их убыточности. Об этом компания предупредила в письме, отправленном в регулятор энергорынков «Совет рынка», пишет газета «Коммерсантъ».

Как пояснила в обращении врио руководителя блока трейдинга компании Александра Панина, цены на мощность дальневосточных электростанций слишком высоки.

Она указала, что уменьшение экспорта «Интер РАО» может привести к росту платежей для потребителей Дальнего Востока. Экспорт в Китай, по словам Паниной, высокорентабелен, однако регулятор ограничивает прибыль на уровне 5% по году. Остальную часть распределяют между участниками дальневосточного рынка через коэффициент резервирования мощности в формуле расчета цены. Как уточнила Панина, таким образом регулятор старается понизить платежи за электричество для жителей Дальнего Востока.

«Ежегодно потребители региона за счет экспортных поставок экономят порядка 3 млрд руб., то есть порядка 20–25% реальной рентабельности экспорта распределяется между потребителями региона», — заявила Панина.