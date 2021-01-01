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Общество ,  
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СМИ узнали о планах «Интер РАО» остановить экспорт электроэнергии в Китай

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Российский монополист «Интер РАО» может полностью прекратить поставки электроэнергии в Китай зимой из-за их убыточности. Об этом компания предупредила в письме, отправленном в регулятор энергорынков «Совет рынка», пишет газета «Коммерсантъ».

Как пояснила в обращении врио руководителя блока трейдинга компании Александра Панина, цены на мощность дальневосточных электростанций слишком высоки.

Она указала, что уменьшение экспорта «Интер РАО» может привести к росту платежей для потребителей Дальнего Востока. Экспорт в Китай, по словам Паниной, высокорентабелен, однако регулятор ограничивает прибыль на уровне 5% по году. Остальную часть распределяют между участниками дальневосточного рынка через коэффициент резервирования мощности в формуле расчета цены. Как уточнила Панина, таким образом регулятор старается понизить платежи за электричество для жителей Дальнего Востока.

«Ежегодно потребители региона за счет экспортных поставок экономят порядка 3 млрд руб., то есть порядка 20–25% реальной рентабельности экспорта распределяется между потребителями региона», — заявила Панина.

СМИ узнали сроки введения единого формирования тарифов на электроэнергию
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Чтобы уменьшить убыточность своих поставок, компания попросила изменить расчеты цены на мощность для «Интер РАО». Как пишет газета, «Совет рынка» рассмотрит вопрос на заседании 11 декабря.

«Интер РАО» покупает энергию у электростанций Дальневосточного федерального округа (в основном у «РусГидро»), а затем перепродает ее в Китай. Стоимость мощности дальневосточных станций для «Интер РАО» рассчитывается по специальной формуле. Летом поставки обычно приносят доход, а зимой становятся убыточны.

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Минэкономразвития спрогнозировало рост тарифов на газ и электричество
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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

В прошлом году компания поставила в КНР около 3 млрд кВт·ч (это порядка 0,04% от общего энергопотребления Китая) примерно на 8,7 млрд руб. За прошедшие девять месяцев объемы поставок в КНР выросли, как указала компания, в связи с восстановлением экономики страны после пандемии.

В «РусГидро» сообщили «Коммерсанту», что поддерживают просьбу «Интер РАО». Как пишет газета, критикуют идею промышленники. В «Сообществе потребителей энергии» сообщили «Коммерасанту», что для уменьшения убыточности поставок целесообразнее было бы убрать монополию на рынке, а не менять цены на мощность для одной компании.

В первой половине 2021 года в России могут ввести единую госполитику формирования тарифов на электроэнергию. С такой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее поручил проработать премьер-министр России Михаил Мишустин. Изменения предусматривают выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране 3,4 руб. за 1 кВт·ч. При этом повышения стоимости электроэнергии там, где тарифы меньше этого значения, не будет.

«Интер РАО» электроэнергия Китай
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