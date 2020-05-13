Новым главой Lamoda стал один из основателей «Билайна»

Онлайн-ретейлер Lamoda нашел нового руководителя после ухода Флориана Янсена. Управлять бизнесом будет Джери Калмис, в разные годы работавший топ-менеджером в «ВымпелКоме», Tele2 и Metro Cash & Carry

Джери Калмис (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Главным исполнительным директором специализирующегося на одежде онлайн-ретейлера Lamoda станет Джери Калмис, объявила пресс-служба Global Fashion Group, управляющей им. Калмис приступает к своим обязанностям незамедлительно, уточняется в поступившем в РБК сообщении.

Калмис сменил на посту главного исполнительного директора одного из основателей Lamoda Флориана Янсена, который в конце апреля покинул компанию и скоро возглавит процесс цифровой трансформации продуктового ретейлера «Магнит».

Калмис с 2016 года был советником Global Fashion Group по России и СНГ и знаком с бизнесом Lamoda, уточняет компания.

Чем известна Lamoda Онлайн-магазин Lamoda, специализирующийся на продажах одежды и обуви, работает в России и странах СНГ и является одной из четырех онлайн-платформ Global Fashion Group наряду с The Iconic, Zalora (в странах Азии и Тихоокеанского региона) и Dafiti (в Латинской Америке). По итогам 2019 года товарооборот Global Fashion Group в СНГ, где бизнес ведется под брендом Lamoda, составил в пересчете на рубли 43,2 млрд, выручка — 33 млрд, скорректированная EBITDA — 311,7 млн руб.

Американец Джери Калмис более 20 лет работает в России. Вместе с Дмитрием Зиминым и Оги Фабелой в 1992 году он создавал одну из первых российских телекоммуникационных компаний «ВымпелКом», известную под брендом «Билайн». Калмис был не только коммерческим директором сотового оператора, но и акционером (последние акции он продал в 2008 году).