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Tesla возобновит работу завода по производству батарей для электромобилей

В руководстве компании воспользовались частичной отменой карантина и решили вернуть всех рабочих в цеха в Неваде
Tesla TSLA $801,5 -1,04% Купить
Фото: Ben Margot / AP
Фото: Ben Margot / AP

Руководство Tesla приняло решение в полной мере восстановить работу завода в штате Невада, где производятся батареи для электромобилей, сообщает The Verge со ссылкой на внутреннее письмо компании.

Издание указывает, что руководство Tesla изначально заявляло о частичном возобновлении производства в Неваде, где власти пошли на смягчение карантинных мер, однако затем изменило свою позицию.

Глава отдела персонала североамериканского подразделения Tesla Валерия Уоркмен пообещала, что для безопасности рабочих компания запустит до завода дополнительный транспорт, чтобы люди могли соблюдать социальную дистанцию. Она заявила, что те сотрудники, которые опасаются за свое здоровье, могут оставаться дома, однако в связи со снятием ограничительных мер они в этом случае уже не получат возможности рассчитывать на пособия.

Ранее Tesla пошла на открытие завода в Калифорнии, хотя местные власти в лице правительства округа Аламеда выступали против такого шага. Илон Маск, который называл действия калифорнийских руководителей по продлению карантина антиконституционными и угрожал перенести основное производство автомобилей Tesla Model 3 в другой штат, накануне получил в этом вопросе поддержку от Дональда Трампа. «Калифорнии следует позволить Маску вновь открыть свой завод уже сейчас. И сделать это надо быстро», — написал президент США в своем Twitter.

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При этом Маск пообещал, что лично будет находиться на калифорнийском заводе, и попросил власти никого кроме него не задерживать за нарушение антикарантинных ограничений.

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Ранее бизнесмен заявлял, что знает, как уберечь рабочих в условиях пандемии. По его словам, в этом плане ему пригодился опыт возобновления деятельности на предприятии в Китае. Однако сотрудники Tesla в различных анонимных интервью указывали, что в реальности гарантировать их безопасность руководство не смогло. Так, предлагаемые рабочим маски оказались слишком маленькими, чтобы закрыть рот и нос, а о соблюдении в цехах социальной дистанции, по их словам, никто не позаботился.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Илон Маск, Tesla
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