Трамп потребовал открыть единственный в США автомобильный завод Tesla

Так президент США отреагировал на решение главы Tesla Илона Маска возобновить работу предприятия вопреки запрету властей калифорнийского округа Аламида, где расположен завод

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Президент США Дональд Трамп призвал власти штата Калифорния позволить официально возобновить работу единственного в США автомобильного завода Tesla. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«Калифорния должна позволить Tesla и Илону Маску открыть завод сейчас. Это можно сделать быстро и безопасно», — заявил американский президент.

Этот твит Трамп опубликовал спустя несколько часов после того, как Илон Маск сообщил о возобновлении работы завода вопреки запрету властей округа Аламида, где расположено предприятие. Маск пообещал быть на постоянной связи с сотрудниками предприятия на случай, если кого-то арестуют.

Работа автомобильного завода Tesla была приостановлена на фоне распространения COVID-19. На прошлой неделе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал распоряжение, которое позволило возобновить работу закрытым на период самоизоляции предприятиям. Губернатор заявил, что за властями округов и городов сохраняется право продлевать или вводить новые ограничения. Так и поступили в Аламиде, объявив самоизоляцию до конца мая.