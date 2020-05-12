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Трамп потребовал открыть единственный в США автомобильный завод Tesla

Так президент США отреагировал на решение главы Tesla Илона Маска возобновить работу предприятия вопреки запрету властей калифорнийского округа Аламида, где расположен завод
Tesla TSLA $836,08 +3,23% Купить
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент США Дональд Трамп призвал власти штата Калифорния позволить официально возобновить работу единственного в США автомобильного завода Tesla. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«Калифорния должна позволить Tesla и Илону Маску открыть завод сейчас. Это можно сделать быстро и безопасно», — заявил американский президент.

Этот твит Трамп опубликовал спустя несколько часов после того, как Илон Маск сообщил о возобновлении работы завода вопреки запрету властей округа Аламида, где расположено предприятие. Маск пообещал быть на постоянной связи с сотрудниками предприятия на случай, если кого-то арестуют.

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Работа автомобильного завода Tesla была приостановлена на фоне распространения COVID-19. На прошлой неделе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал распоряжение, которое позволило возобновить работу закрытым на период самоизоляции предприятиям. Губернатор заявил, что за властями округов и городов сохраняется право продлевать или вводить новые ограничения. Так и поступили в Аламиде, объявив самоизоляцию до конца мая.

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Фото: Susan Walsh / AP

Реагируя на это решение, Илон Маск заявил, что запрет властей округа на возобновление работы завода Tesla стало для него последней каплей. Миллиардер отметил, что это решение противоречит конституционным свободам и здравому смыслу, и сообщил о намерениях обжаловать требования властей Аламиды, которые при продлении ограничений следовали указаниям главного санитарного врача округа. Маск подчеркнул, что действия последнего незаконны, потому что его никто не выбирал.

Бизнесмен заявил, что в связи со сложившейся ситуацией он намерен перенести штаб-квартиру Tesla и все новые проекты компании в Техас или Неваду. У Tesla есть предприятие в Неваде по производству батарей для электромобилей, но в Техасе компания еще не работала. Сам Маск в марте объявил, что подыскивает место для нового завода в центральной части страны.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla
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