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Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Отказ местных властей отменить карантинный режим для Tesla Маск назвал антиконституционным и противоречащим здравому смыслу
Tesla TSLA $823 +5,3% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg)

Илон Маск заявил, что решение властей калифорнийского округа Аламеда запретить возобновление работы завода Tesla в ближайшее время стало для него «последней каплей». Отвечая в своем Twitter на вопросы пользователей, бизнесмен заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты в Техас или Неваду.

Маск также отметил, что решение калифорнийского суда «противоречит распоряжениям губернатора, президента, конституционным свободам и в принципе здравому смыслу».

Бизнесмен заявил, что обжалует требования властей Аламеды, которые следуют указаниям санитарного врача округа. По словам Маска, действия последнего незаконны, потому что его никто не выбирал.

Состояние Маска упало на $2,8 млрд после твита о дорогих акциях Tesla
Бизнес
Илон Маск

На этой неделе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал распоряжение, в соответствии с которым закрытые на период самоизоляции предприятия могут возобновить работу. При этом, однако, глава региона оговорился, что местные власти в случае необходимости могут продлить карантинные меры по своему усмотрению. Так и поступили в Аламеде, объявив самоизоляцию до конца месяца.

У Tesla есть предприятие в Неваде по производству батарей для электромобилей. Однако компания до сих пор не работала в Техасе. Сам Маск в марте заявлял, что подыскивает место для нового завода в центральной части страны. По данным издания TechCrunch, речь шла о городе Нэшвилл.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Илон Маск, Tesla
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