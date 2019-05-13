Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей

Чтобы ослабить негативные эмоции россиян по отношению к богатейшим согражданам, тем стоит начать жертвовать свои деньги на образование и выплату пенсий, считает главный экономист ЕБРР

Сергей Гуриев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».

На вопрос о том, можно ли исправить ситуацию и снизить ощущение ненависти со стороны остального населения к богатейшим бизнесменам налогом или разовой выплатой, Гуриев сказал, что у общества есть ощущение, что размер такой выплаты должен быть больше половины состояния.

Но, по его словам, многие богатые бизнесмены заявляют о готовности передать после смерти половину своего состояния на благотворительность. «Но, может быть, это нужно сделать быстрее — при жизни пожертвовать большую часть своего состояния на выплаты пенсий, на образование», — добавил Гуриев.

В качестве примеров он привел Южную Корею и Турцию, где состоятельные люди жертвовали значительные суммы на университеты. Гуриев уверен, что подобные шаги делают миллиардеров более популярными среди населения.