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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей
Чтобы ослабить негативные эмоции россиян по отношению к богатейшим согражданам, тем стоит начать жертвовать свои деньги на образование и выплату пенсий, считает главный экономист ЕБРР
Сергей Гуриев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».

На вопрос о том, можно ли исправить ситуацию и снизить ощущение ненависти со стороны остального населения к богатейшим бизнесменам налогом или разовой выплатой, Гуриев сказал, что у общества есть ощущение, что размер такой выплаты должен быть больше половины состояния.

Но, по его словам, многие богатые бизнесмены заявляют о готовности передать после смерти половину своего состояния на благотворительность. «Но, может быть, это нужно сделать быстрее — при жизни пожертвовать большую часть своего состояния на выплаты пенсий, на образование», — добавил Гуриев.

В качестве примеров он привел Южную Корею и Турцию, где состоятельные люди жертвовали значительные суммы на университеты. Гуриев уверен, что подобные шаги делают миллиардеров более популярными среди населения.

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Топ-10 российских миллиардеров с наибольшими доходами: рейтинг Forbes

Экономист отметил, что расслоение богатства, о котором он говорит, не равнозначно распределению доходов, которое измеряется коэффициентом Джинни. Значение этого коэффициента — от 0 до 1, чем ближе оно к единице, тем сильнее расслоение. По предварительным данным Росстата за 2018 год, текущее значение составило 0,411 (.doc).

«Мы говорим о распределении богатства. С точки зрения миллиардов, у людей в списке Forbes — это распределение богатства. С точки зрения вывезенного триллиона, который принадлежит не каждому дворнику, а, опять же, тем самым представителям российской элиты, — это распределение богатства», — пояснил Гуриев.

Суммарное состояние людей, включенных в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году, — $496 млрд. Годом ранее издание оценивало его в $485 млрд.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Сергей Гуриев
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