Топ-10 российских миллиардеров с наибольшими доходами: рейтинг Forbes

Доход: $2,44 млрд
Источник дохода: продажа 29% акций торговой сети «Магнит»
Место в мировом рейтинге Forbes: 617
Состояние: $3,4 млрд
Доход: $1,77 млрд
Источник дохода: продажа акций UC Rusal и баскетбольного клуба Brooklyn Nets
Место в мировом рейтинге Forbes: 139
Состояние: $9,8 млрд
Доход: $1,59 млрд
Источник дохода: дивиденды НЛМК
Место в мировом рейтинге Forbes: 45
Состояние: $22,4 млрд
Доход: $1,46 млрд
Источник дохода: дивиденды Nordgold и TUI, дивиденды и продажа акций «Северстали»
Место в мировом рейтинге Forbes: 48
Состояние: $20,5 млрд
Доход: $1,12 млрд
Источник дохода: дивиденды «Металлоинвеста», продажа доли в футбольном клубе «Арсенал» (Лондон)
Место в мировом рейтинге Forbes: 106
Состояние: $12,9 млрд
Доход: $1,12 млрд
Источник дохода: дивиденды «Норникеля»
Место в мировом рейтинге Forbes: 58
Состояние: $18,8 млрд
Доход: $740 млн
Источник дохода: дивиденды и продажа акций ЛУКОЙЛа
Место в мировом рейтинге Forbes: 47
Состояние: $22,2 млрд
Доход: $710 млн
Источник дохода: дивиденды «Т Плюс», Oerlikon и Sulzer, продажа акций Sulzer и Octo Telematics
Место в мировом рейтинге Forbes: 119
Состояние: $11,7 млрд
Доход: $600 млн
Источник дохода: дивиденды «Норникеля», «Трансконтейнера», Evraz и High Gold Mining
Место в мировом рейтинге Forbes: 101
Состояние: $13,1 млрд
Доход: $490 млн
Источник дохода: дивиденды «Полюса»
Место в мировом рейтинге Forbes: 257
Состояние: $6,5 млрд