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В России за два года появилось 29 новых долларовых миллиардеров
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В России за два года появилось 29 новых долларовых миллиардеров
Бизнес, 09:03
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В России за два года появилось 29 новых долларовых миллиардеров
За последние два года число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 29 человек, следует из нового рейтинга Forbes. Если в 2016 году их было 77, то в 2018 году в список вошли уже 106 бизнесменов с состоянием $1 млрд и более
Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Российский журнал Forbes в 15-й раз опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов страны. Рейтинг 2018 года показал тенденцию роста числа долларовых миллиардеров, которая сохраняется последние два года. Количество обладателей состояний, равных или превышающих $1 млрд, выросло за это время с 77 до 106 человек.

Резкое сокращение списка обладателей состояний в $1 млрд и более произошло к 2016 году. По сравнению с 2014 годом их число уменьшилось тогда на 34 человека, с 111 до 77. Однако в рейтинг 2017 года вошли 96 бизнесменов с капиталом в $1 млрд и более, и в нынешнем году эта тенденция продолжилась.

Совокупное состояние всех 200 богатейших российских предпринимателей в за год выросло на 5,4%, или на $25 млрд, до $485 млрд.

Персонально состав первой десятки рейтинга не изменился, однако в ней произошли перестановки. Состояние лидера рейтинга прошлого года Леонида Михельсона уменьшилось на $400 млн до $18 млрд и он переместился на третью строчку. Первое место занял Владимир Лисин ($19,1 млрд), за ним следует Алексей Мордашов ($18,7 млрд).

В первую пятерку вошли Вагит Алекперов ($16,4 млрд) и Геннадий Тимченко ($16 млрд). Замыкает десятку Алишер Усманов, состояние которого журнал оценил в $12,5 млрд.

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В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes о Лисин стал занял 57-ю строчку рейтинга, Мордашов расположился на 60-м месте, а Михельсон оказался 64-м.

Владимир Лисин, отмечает издание, занял первую строчку рейтинга уже в третий раз. Он был лидером списка два года подряд — в 2010 и 2011 годах с состоянием $15,8 млрд и $24 млрд соответственно. Три раза на первое место за всю историю рейтинга попадали Роман Абрамович (2005, 2006, 2007) и Алишер Усманов (2012, 2013, 2014). Два раза первым был Леонид Михельсон (2016 и 2017). По одной одному разу лидировали Михаил Ходорковский (2004), Олег Дерипаска (2008), Михаил Прохоров (2009) и Владимир Потанин (2015).

Оказавшийся одним из объектов новых американских санкций Олег Дерипаска по итогам 2017 года занял рейтинге 19-е место с состоянием $6,7 млрд. Однако уже 9 апреля после обнародования сообщений о новых санкциях он оказался лидером по потерям среди российских бизнесменов. По состоянию на 18 апреля эксперты Forbes оценивали состояние Дерипаски в $3,8 млрд.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: долларовые миллиардеры , Forbes , Кризис
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