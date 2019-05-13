Компания Босова подала иски на более 1 млрд руб. к его бывшим партнерам

Компания Босова подала иски на более 1 млрд руб. к его бывшим партнерам

Угольная компания Дмитрия Босова подала иски к «Углетрансу» на более 1 млрд руб. По данным источника РБК, собственниками этой компании являются бывшие партнеры Босова по добыче угля

Дмитрий Босов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости)

Арбитражный суд Кемеровской области 8-13 мая зарегистрировал три иска компании «Разрез Кийзасский», которая входит в группу «Сибантрацит» Дмитрия Босова, к транспортной компании «Углетранс» на более 1 млрд руб. Об этом говорится в картотеке суда. Суть исковых требований в материалах суда не раскрывается.

В свою очередь, «Углетранс» 6 мая подавал иск о взыскании 490 млн руб. с другой компании, входящей в группу «Сибантрацит», — «Разреза Восточный». Источник в одной из угольных компаний Кемерово называет основных собственников «Углетранса» Андрея Филиппова и Илью Гаврилова бывшими партнерами Босова по добыче угля. «Углетранс» начал подавать иски к подконтрольным Босову компаниям в феврале текущего года. В частности, к «Разрезу Восточный» за 2,5 месяца направлено семь исков на общую сумму 677,3 млн руб., пишет «Интерфакс».

Кроме того, суды рассматривают иски «Углетранса» к Арктическая горная компания (АГК), которая находится под управлением «УК «Востокуголь», также подконтрольной Босову и партнерам, на 632,6 млн руб. Таким образом, общая сумма требований к компаниям бизнесмена составляет около 1,3 млрд руб.

Из требований «Разреза Кийзаский» около 1 млрд руб. были зачтены «в порядке одностороннего зачета», сказал РБК источник, близкий к «Углетрансу». Он утверждает, что компании бизнесмена остались должны «Углетрансу» 200-300 млн руб. Представители «Углетранса» и Босова отказались от комментариев.

В апреле красноярское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства АГК из-за незаконной добычи и последующей продажи угля на Таймыре. В постановлении о возбуждении этого дела упоминается и «Углетранс»: с этой компанией АГК заключила договор на выполнение работ по транспортировке угля, строительству морского терминала для его отгрузки в целях последующей продажи под видом отбора крупных проб (100–200 тыс. т).