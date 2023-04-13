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Власти разработают стандарт для борьбы с «псевдоорганической» косметикой

Минпромторг разработает стандарт для борьбы с маскирующейся под органическую косметикой
Минпромторг создаст единую систему сертификации натуральной косметики и бытовой химии для борьбы с «псевдоорганическими» товарами. На рынке признают «проблему гринвошинга», но опасаются удорожания продукции
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минпромторг планирует создать в России национальный стандарт сертификации органической косметики и бытовой химии по примеру регулирования продовольственной отрасли законом «Об органической продукции», сообщили РБК в ведомстве.

Первое обсуждение единой системы добровольной сертификации для отрасли Минпромторг с Роскачеством проведут в апреле, уточнили в министерстве и в организации, не уточнив конкретной даты.

Зачем нужен стандарт для экокосметики

В Минпромторге отметили, что сегодняшнее саморегулирование зеленой косметики и бытовой химии «не увенчалось успехом», потому что участники рынка не смогли выработать единый подход сертификации. Так, сегодня в отрасли действуют около 30 различных экологических стандартов и экомаркировок, при этом проверить сертификаты, подтверждающие улучшенные качества таких товаров, невозможно, и это снижает уровень доверия со стороны потребителя. В Минпромторге убеждены, что заняться решением этого вопроса должны «проверенные, аккредитованные органы».

«Подготовка такого стандарта позволит сформировать для отрасли единые понятные и эквивалентные общемировым требования к продукции и ее производству», — добавили в Минпромторге. В ведомстве привели пример крупных зарубежных сертификаторов, которые разработали единый стандарт натуральной и органической косметики: их подтверждение включает в себя полный обзор влияния продукта на человека и окружающую среду.

Речь идет о разработке единого стандарта сертификации органической косметики и бытовой химии, аналогичного тому, который действует в России для органических продуктов питания, отметили в Роскачестве. Чтобы производитель мог доказать особые потребительские свойства, в данном случае экологичность продукции, это должны подтвердить независимые и аккредитованные органы по сертификации.

В случае если единый стандарт будет принят, без прохождения процедуры сертификации размещать на упаковке надпись «органический» производители косметики и бытовой химии не смогут, уточняют в организации.

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Как экосертификация работает в продовольствии

С 1 января 2020 года, когда вступил в силу закон «Об органической продукции», производители могут писать на упаковке продукта, что он «органический», только если у них есть сертификат, подтверждающий, что при производстве соблюдались соответствующие национальные и международные стандарты. Документ выдается после проверки специальными органами по сертификации, аккредитованными Росаккредитацией (среди таких организаций в том числе Роскачество). Также компания должна быть внесена в Единый государственный реестр органической продукции, которым заведует Министерство сельского хозяйства. Получение сертификата о соответствии проходит на добровольной основе, но при его отсутствии компания не может позиционировать и продавать свою продукцию как органическую (то есть произведенную без применения агрохимикатов, пестицидов, стимуляторов роста).

Осенью 2022 года Минпромторг напомнил производителям продуктов и торговым сетям о необходимости соблюдать требования органического законодательства. В октябре министерство направило профессиональным отраслевым ассоциациям рекомендацию не допускать на полки магазинов продукцию, которая «мимикрирует» под органику, то есть называется органической на русском или английском языке либо имеет приставки «эко» и «био», но не имеет необходимого подтверждающего сертификата.

После рекомендации Минпромторга нескольким участникам косметического рынка поступили вопросы о наличии российской экосертификации от сетей, специализирующихся на продажах продукции повседневного спроса. В частности, такие письма от ретейлеров получили один из крупнейших производителей косметики Natura Siberica и несколько членов Союза производителей органической, натуральной и экокосметики ONE (объединяет компании «Краснополя­нская косметика», Levrana, BLA­GOVKUS и других). В Минпромторге, впрочем, разъяснили, что та рекомендация касалась только продукции, попадающей под ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства», который распространяется на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, позиционирующие себя как органический продукт.

Что думают участники рынка

Инициатива российских властей по созданию единой сертификации для экокосметики не выбивается из общемировых тенденций, считает член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова. По ее словам, правительства некоторых стран сейчас обдумывают подобные меры. «Во всем мире очень много «гринвошинга» (от англ. greenwashing, маркетинговые уловки, которые формируют ложное представление об экологичности), не все компании выполняют обещанное на упаковке. В таком случае бренды, которые действительно проповедуют философию экологичности, проигрывают маркетинговую и ценовую конкуренцию, а потребители не доверяют никому», — говорит эксперт.

Но для производителей важен вопрос, на каких условиях они будут получать сертификаты и каких это потребует инвестиций, продолжает Дычева-Смирнова. На косметическом рынке нужно представлять новинки каждый сезон. «Для небольшого игрока с 50 продуктовыми наименованиями получать сертификат стоимостью, например, 100 тыс. руб. совершенно невозможно», — объясняет эксперт.

Директор департамента исследований и разработок ГК Natura Siberica Екатерина Брем также отмечает, что компанию беспокоит неконтролируемое количество «гринвошинга» на парфюмерно-косметическом рынке. «Грамотное государственное регулирование может быстро сократить количество псевдоэкобрендов на рынке», — указывает Брем, добавляя, что важно не только разработать единый стандарт для натуральной косметики, но и регулярно подтверждать свое ему соответствие.

При создании единого стандарта для экологической косметики должна быть определена четкая терминология, подчеркивает директор союза ONE Татьяна Лебедева: «Натуральная, экологичная, органическая, зеленая, clean beauty или косметика с экологическими преимуществами? О чем идет речь, когда Минпромторг говорит о едином стандарте для экологичной косметики? Во всем мире это разные понятия», — говорит Лебедева.

Опасения, по словам Лебедевой, вызывает и отсутствие достаточной экспертизы на молодом рынке, и необходимость пересертификации иностранных ингредиентов. «В нынешних условиях это не просто удорожит конечный продукт, но и может оказаться невозможным, так как многие активы производители должны приобретать через пятые-шестые руки», — пояснила эксперт. Эксперт считает, что для выработки единого подхода к сертификации и построения доверия потребителей нужен длительный период — пять—десять лет.

Исполнительный директор ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает, что выделение среди товаров бытовой химии органической или зеленой линейки не имеет научного обоснования — это в любом случае химическая продукция. «Органическая бытовая химия — это вода», — заключает эксперт, добавляя, что подобная маркировка возможна только в маркетинговых целях в отношении конкретных ингредиентов.

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Теги
Анна Левинская
косметика бытовая химия сертификация
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