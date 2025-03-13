Власти разработали закон о тропах для туристов

Законопроект о создании в России национальной системы туристических троп в ближайшее время внесут в Госдуму. Он создаст условия для развития доступного отдыха на природе, но может потребовать ограничения прав собственников земли

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Вопрос изменений в законодательство, необходимых для создания в России национальной системы туристических троп, обсуждался на прошедшем 27 февраля совещании у вице-премьера с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова. По его итогам вице-премьер поручил ведомствам проработать вопрос о поправках, предусматривающих ограничения прав собственников земельных участков и арендаторов в случаях, когда по землям будет проходить маршрут национальных туристических троп. Это следует из протокола мероприятия, с копией которого ознакомился РБК (его подлинность подтвердил источник, знакомый с обсуждением).

Речь идет о возможности применения для земельных участков механизма публичного сервитута в тех случаях, когда туристская тропа не может быть создана без их использования (полностью или частично). Вопрос ведомства — Минэкономразвития, Минсельхоз, Минприроды, Росреестр — совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ должны изучить до 1 декабря 2025 года. Кроме этого они должны проработать порядок создания и управления туристическими тропами на особо охраняемых природных территориях и на охотничьих угодьях с учетом необходимости обеспечения безопасности туристов в период охоты.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко РБК сообщили лишь, что работают совместно с депутатами Госдумы над законопроектом о туристических тропах. Но поручение вице-премьера поступило в Минприроды — оно находится в проработке, говорить о позиции пока преждевременно, уточнили в пресс-службе министерства. В Росреестр предложение о необходимости внесения таких поправок не поступало. Там напомнили, что пока в российском законодательстве отсутствует определение понятия «туристическая тропа». «После его определения ведомство готово вернуться к указанному вопросу», — заявили в Росреестре.

Зачем нужен закон о тропах

Обеспечить законодательные условия для создания национальной системы туристических троп президент Владимир Путин поручал правительству еще летом 2022 года после форума «Сильные идеи для нового времени». В пресс-службе Минэкономразвития, которое курирует развитие туристической отрасли, уточнили РБК, что для создания и благоустройства таких троп, а также обустройства их объектами сопутствующего сервиса разработали с депутатами, АСИ и ВЭБ.РФ соответствующий законопроект.

Документ предусматривает введение самого понятия «туристская тропа», а также ее «маркировки» и «оператора», указывает представитель министерства. Законопроект сформирует алгоритм, упростит и упорядочит процедуру создания туристических троп — это будет способствовать увеличению их числа в России, уверены в Минэкономразвития. А регионы получат возможность направлять на обустройство таких туристических маршрутов бюджетные средства и оказывать поддержку предпринимателям, которые ими занимаются.

Система национальных туристических троп необходима для вовлечения граждан в активный и доступный отдых на природе, а также создания для этого комфортных условий, объясняет заместитель гендиректора АСИ Ольга Захарова. Пользование туристическими тропами будет для граждан бесплатным. Соответствующий законопроект, по ее словам, будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

В тексте самого законопроекта (есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердил знакомый с обсуждением инициативы источник) определено, что «туристическая тропа» предназначается для пешего, велосипедного, лыжного, конного или иного немеханического способа передвижения и обустроена системой навигации и ориентирования. На отдельных частях или по всей протяженности маршрута могут размещаться элементы благоустройства и некапитальные строения. В «паспорте» туристической тропы, утверждаемой соответствующим органом власти, будет вся информация о таком объекте, включая сведения в Едином реестре туристских троп (порядок его ведения определит Минэкономразвития). Среди них — название тропы, описание ее местоположения, протяженность и границы, а также ценность для лечебно-оздоровительных, рекреационных, физкультурно-оздоровительных, познавательных и других целей.

Управлять туристской тропой, в том числе обустраивать ее системой навигации, заниматься содержанием и уборкой, а также обеспечивать безопасность туристов на маршруте будет оператор, которым может выступать юридической лицо или индивидуальный предприниматель.

В национальную систему войдут федеральные (на территории двух и более субъектов), региональные и муниципальные туристские тропы, а также маршруты на особо охраняемых природных территориях. Инициатором создания тропы может быть как орган власти, так и частное лицо.

В случае если инициатива будет принята, закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Это позволит сформировать понятное правовое регулирование, что значительно упростит создание туристских троп и управление ими — это, в свою очередь, повысит туристическую привлекательность регионов и увеличит вклад туристической отрасли в экономику, резюмирует Захарова.

По каким землям будут идти тропы

В текущей версии законопроекта, с которой ознакомился РБК, предусматривается использование для туристических троп земель различных форм собственности. Использование лесов (без предоставления лесного участка) допускается, если при этом не осуществляется рубка лесных насаждений и строительство капитальных сооружений. Создание туристских троп на территориях земель обороны или другого спецназначения, а также сельхозугодий не допускается.

«Текущая редакция законопроекта не содержит положений, предусматривающих возможность установления публичного сервитута для создания туристских троп на земельных участках, находящихся в частной собственности», — уточнили РБК в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Сейчас у разработчиков инициативы остаются вопросы, связанные с созданием длинных троп и обеспечением их непрерывности, указывает замгендиректора АСИ. На текущий момент это затруднено из-за несформированности земельных участков. «Например, Большая кавказская тропа (пеший маршрут от Каспийского до Черного моря. — РБК) проходит по территории нескольких субъектов, ее протяженность — более 2 тыс. км. Когда маршрут этой тропы нанесли на кадастровый план, выяснилось, что большая его часть проходит по несформированным земельным участкам», — объясняет Захарова.

В случаях, «когда иные варианты создания туристической тропы не представляются возможными», разработчики законопроекта считают целесообразным применять к землям механизм публичного сервитута, объясняет замгендиректора АСИ. Публичный сервитут, согласно статье 23 Земельного кодекса, может устанавливать орган государственной власти или орган местного самоуправления для обеспечения прохода или проезда через земельный участок. Обременение участка не лишает его собственника права владения и пользования им, при этом правообладатель вправе потребовать с лиц, в интересах которых установлен сервитут, «соразмерную плату», говорится в законе.

Сравнительный анализ показывает эффективность размещения туристских троп на земельных участках именно на праве публичного сервитута, говорит замгендиректора АСИ. В частности, при формировании земельных участков для тропы это позволяет экономить время (до года) и финансовые ресурсы (десятки миллионов рублей). Среди других преимуществ механизма Захарова называет возможность оформления прав на землю там, где не сформированы земельные участки, а также возможность оформления прав на земельные участки в публичной собственности, обремененные правами третьих лиц.

«Применение этого механизма возможно в крайних случаях, если нет никакой альтернативной возможности проложить тропу иначе, не прерывая ее, — например, с одной стороны море, с другой — забор», — подчеркивает Захарова. Риска для жилых строений, по словам собеседника РБК, нет: публичный сервитут не устанавливается для земель под индивидуальное жилищное строительство.

Что говорят юристы

С учетом многообразия природных ландшафтов России, включающих в себя не только леса и горы, но и морские побережья, степи и даже пустыни, инициатива о развитии внутреннего пешеходного туризма и создании национальных туристических троп оправданная, считает руководитель практики частного права юридической компании «Митра» Константин Сердюков. Но ее реализация может быть сопряжена с ограничением прав собственников и арендаторов земель, по которым будут проложены такие маршруты, рассуждает юрист. «В связи с этим перед законодателем будет стоять непростая задача поиска баланса между публичными интересами общества и государства в развитии туризма и интересами землевладельцев в сохранении приватности участков».

Механизм ограничения прав пользователей земель, вероятнее всего, будет реализован путем установления права прохода через конкретный земельный участок с соблюдением ряда ограничений и запретов — например, передвигаться только пешком, не устанавливать палатки и разжигать костры, полагает Сердюков. Но он не исключает и создания специального правового режима для земель, расположенных в туристических местностях, предполагающего свободный проход по ним пеших или велотуристов. «Важно учитывать, что туристические тропы — это не только ограничение для собственников земли, но и потенциальная возможность организовать бизнес по обслуживанию туристов», — добавляет эксперт.

Нормативная поддержка регулятором рекреационной деятельности, в том числе и за счет развития новых туристических мест и маршрутов, безусловно, отражает текущий запрос общества и экономики на развитие внутреннего туризма, считает управляющий партнер Land Law Firm Денис Литвинов. С другой стороны, есть риски злоупотреблений, когда коммерческий интерес и вопросы экономии будут прикрываться интересом общественным, предупреждает юрист: «Как мы видим на примере последних десятилетий, при определении конфигурации будущего дорожного строительства далеко не всегда интересы собственников земельных участков и объектов недвижимости, которые могут попасть под потенциальное изъятие в целях строительства автодороги, имеют приоритет перед вопросами экономики. С ограничением прав собственников земельных участков может произойти такая же история».

Закон предусматривает широкий перечень механизмов, которые позволяют при создании туристических троп учесть права собственников земли, указывает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Установление сервитута — первый и самый очевидный, причем в отдельных случаях предоставление права прохода по участку может сопровождаться компенсацией собственнику убытков. Другой вариант — выделение части уже существующего земельного участка, по которой проходит или должна проходить тропа, в отдельный — с последующим его изъятием и компенсацией, указывает юрист.