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Бизнес ,  
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МЭР напомнило турбазам и кемпингам о правилах прохождения классификации

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

До 1 марта 2025 года туристические базы, кемпинги и другие средства размещения туристов могли пройти упрощенную процедуру классификации в рамках самостоятельной оценки. Об этом заявили РБК в пресс-службе Минэкономразвития, комментируя направленное в министерство обращение Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

В конце февраля союз попросил министра экономического развития Максима Решетникова продлить срок прохождения первого этапа классификации туристического жилья, который истек 1 марта. Выполнить это требование в срок смогли лишь 15% участников рынка, указывал ОСИГ в письме, с которым ознакомился РБК. Помешали, в частности, сбои в геолокации, которые не давали пользователю зайти в систему, сложности с введением адреса места расположения объекта, необходимость загружать пакет документов с фото- и видеоконтентом.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили РБК, что с 1 января заявки на классификацию путем «самооценки» подало 2051 средство размещения и их число растет. Согласованы были 1376 заявок, или 67% от всех. Половина из них — заявки баз отдыха (769 объектов), еще 10% приходится на долю кемпингов (129), остальные — это гостиницы.

Большинство глэмпингов и турбаз не смогли пройти классификацию
Бизнес
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Действовавшая до 1 марта 2025-го упрощенная «самооценка» для баз отдыха и кемпингов предполагала всего четыре шага, уточнили в Минэкономразвития:

1) указание данных о владельце;

2) указание данных о средстве размещения;

3) указание адреса;

4) загрузка одной фотографии с общим планом средства размещения.

«Для этих шагов не требовалось ничего, кроме компьютера и интернета», — указывает представитель Минэкономразвития. При упрощенной «самооценке» не использовались мобильное приложение и геолокация: адрес вносился вручную в обычное текстовое поле владельцем средства размещения. Загружать фото из приложения в рамках упрощенной самооценки не требовалось, а текущая система не предполагает видеофиксации, уточнили в министерстве.

Также для бизнеса были разработаны инструкции и видеоматериалы, работают чаты техподдержки, продолжает представитель Минэкономразвития. С момента запуска системы было проведено восемь анонсированных заранее вебинаров, записи которых доступны на канале «ФГИС Инфо» на Rutube. Сейчас процент прохождения процедуры с первой попытки, по данным министерства, составляет уже 83%.

В Минэкономразвития добавили, что договорились провести с ОСИГ на следующей неделе совещание по итогам прохождения переходного периода и формирования реестра, на котором будут рассматриваться конкретные кейсы участников рынка.

Согласно вступившему в силу с 1 января 2025 года закону не только отели, но и другие объекты размещения туристов — санатории, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги — должны пройти обязательную классификацию в два этапа. До 1 марта они должны были включить в реестр сокращенный перечень сведений о себе. На втором этапе объекты должны пройти оценку со стороны аккредитованных экспертов. Объекты, которых нет в реестре классифицированных средств размещения, с 1 сентября не смогут принимать туристов, а агрегаторам и классифайдам будет запрещено размещать информацию о жилье без ссылки на реестр.

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Теги
Минэкономразвития туризм кемпинг классификация
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