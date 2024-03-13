Россияне смогут отчитываться перед бухгалтерией электронными посадочными

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Для того чтобы отчитаться о расходах на покупку авиабилета, будет достаточно предоставить электронный, а не бумажный посадочный талон, сообщили в Минтрансе. Ведомство в ближайшее время утвердит типовую форму электронного посадочного талона.

Согласно разъяснениям Минфина, если билет на самолет куплен в электронном виде, то подтверждением расходов на его покупку является «сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрутная квитанция электронного авиабилета» с указанием стоимости перелета.

«Для подтверждения факта перелета достаточно в дополнение к электронному билету предоставить в бухгалтерию электронный посадочный талон, оформленный авиакомпанией при онлайн-регистрации на рейс. Наличие каких-либо отметок (как в печатном посадочном талоне) не требуется», — отметили в Минтрансе.

Там добавили, что ряд российских организаций, в том числе МТС и «Сбербанк», уже принимают электронные посадочные талоны от своих сотрудников для отчетности. Авиакомпании, такие как «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», заявили о готовности перейти на отчетность о тратах на покупку авиабилета с помощью электронного посадочного талона.

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