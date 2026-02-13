Автоконцерны США потеряли $50 млрд из-за «пузыря» на рынке электромобилей

Автоконцерны США заявили о списании более $50 млрд из-за «лопнувшего пузыря» на рынке электромобилей. Спрос оказался ниже ожиданий компаний, пишет WSJ

Крупнейшие автопроизводители США — General Motors, Ford и Stellantis — объявили о совокупных списаниях более $50 млрд на фоне резкого падения спроса на электромобили, пишет The Wall Street Journal.

Продажи электромобилей в США в четвертом квартале 2025 года упали более чем на 30% после того, как в сентябре прекратил действовать закон, позволяющий покупателям получать налоговый вычет в размере $7,5 тыс. после покупки электромобиля. Снижение спроса затронуло в том числе Tesla Cybertruck и электрический пикап Ford, сказано в публикации.

Stellantis зафиксировала крупнейшее списание — более €20 млрд. Компания объявила о продаже доли в аккумуляторном бизнесе и пересмотре планов по производству. Глава концерна Антонио Филоса заявил, что темпы энергоперехода были переоценены и «отдалили нас от реальных потребностей покупателей».

Ford также сократила программы, связанные с электромобилями, и отказалась от части совместных проектов по выпуску батарей. General Motors отказалась от ряда проектов по производству электродвигателей и перепрофилирует мощности под выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, компания сократила тысячи сотрудников на заводах в Мичигане, Огайо и Теннесси.

По данным Atlas Public Policy, в прошлом году в США было отменено или сокращено более $20 млрд ранее заявленных инвестиций в производство электромобилей и батарей — это привело к первому за несколько лет чистому снижению объявленных инвестиций в сектор. Даже при действовавших субсидиях спрос оказался ниже ожиданий, говорится в статье. Для сравнения: в 2022 году чистый объем объявленных инвестиций составлял $75,4 млрд, в 2023-м — $58,4 млрд, в 2024-м — $23,3 млрд, а в 2025-м показатель стал отрицательным — минус $20,1 млрд.

При этом за пределами США рынок продолжает расти. Китайская BYD обогнала Tesla и стала крупнейшим продавцом электромобилей в мире, поставив за пределы Китая более 1 млн автомобилей за прошлый год — вдвое больше, чем годом ранее. Однако и в Китае рост замедляется на фоне усиления конкуренции и сокращения субсидий, пишет WSJ.

По данным Reuters, продажи электромобилей в январе 2026 года снизились на 3% в мире, до почти 1,2 млн машин, под давлением падения спроса в Китае и США после сокращения субсидий и изменения регуляторной политики. В Северной Америке продажи упали на 33% — до примерно 85 тыс. автомобилей, что стало самым низким показателем с начала 2022 года, сказано в публикации.

Летом 2025-го основатель Tesla Илон Маск заявлял, что компанию ждут несколько тяжелых кварталов после отмены господдержки производства электромобилей президентом США Дональдом Трампом. Tesla может снова добиться «убедительных» экономических показателей лишь к концу 2026 года, считает он.

Тогда же Евросоюз и Китай начали переговоры по установлению минимальных цен на электромобили китайского производства вместо пошлин, введенных ЕС в 2024 году. Переговоры начались на фоне торговой войны Вашингтона и Пекина.

В апреле американские пошлины на весь китайский импорт достигли 145% — на них КНР ответила тарифом 84% на все товары из США. Американский Минфин вместе с тем предостерег Евросоюз от попытки развернуться в сторону Китая.