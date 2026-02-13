 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Автоконцерны США потеряли $50 млрд из-за «пузыря» на рынке электромобилей

Автоконцерны США заявили о списании более $50 млрд из-за «лопнувшего пузыря» на рынке электромобилей. Спрос оказался ниже ожиданий компаний, пишет WSJ
Ford F $14 +1,08% Купить
General Motors GM $79,93 +0,14% Купить
Tesla TSLA $417,07 -2,62% Купить
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Крупнейшие автопроизводители США — General Motors, Ford и Stellantis — объявили о совокупных списаниях более $50 млрд на фоне резкого падения спроса на электромобили, пишет The Wall Street Journal.

Продажи электромобилей в США в четвертом квартале 2025 года упали более чем на 30% после того, как в сентябре прекратил действовать закон, позволяющий покупателям получать налоговый вычет в размере $7,5 тыс. после покупки электромобиля. Снижение спроса затронуло в том числе Tesla Cybertruck и электрический пикап Ford, сказано в публикации.

Stellantis зафиксировала крупнейшее списание — более €20 млрд. Компания объявила о продаже доли в аккумуляторном бизнесе и пересмотре планов по производству. Глава концерна Антонио Филоса заявил, что темпы энергоперехода были переоценены и «отдалили нас от реальных потребностей покупателей».

Рынок США потерял $1 трлн за один день из-за обвала акций бигтехов
Инвестиции
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Ford также сократила программы, связанные с электромобилями, и отказалась от части совместных проектов по выпуску батарей. General Motors отказалась от ряда проектов по производству электродвигателей и перепрофилирует мощности под выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, компания сократила тысячи сотрудников на заводах в Мичигане, Огайо и Теннесси.

По данным Atlas Public Policy, в прошлом году в США было отменено или сокращено более $20 млрд ранее заявленных инвестиций в производство электромобилей и батарей — это привело к первому за несколько лет чистому снижению объявленных инвестиций в сектор. Даже при действовавших субсидиях спрос оказался ниже ожиданий, говорится в статье. Для сравнения: в 2022 году чистый объем объявленных инвестиций составлял $75,4 млрд, в 2023-м — $58,4 млрд, в 2024-м — $23,3 млрд, а в 2025-м показатель стал отрицательным — минус $20,1 млрд.

При этом за пределами США рынок продолжает расти. Китайская BYD обогнала Tesla и стала крупнейшим продавцом электромобилей в мире, поставив за пределы Китая более 1 млн автомобилей за прошлый год — вдвое больше, чем годом ранее. Однако и в Китае рост замедляется на фоне усиления конкуренции и сокращения субсидий, пишет WSJ.

По данным Reuters, продажи электромобилей в январе 2026 года снизились на 3% в мире, до почти 1,2 млн машин, под давлением падения спроса в Китае и США после сокращения субсидий и изменения регуляторной политики. В Северной Америке продажи упали на 33% — до примерно 85 тыс. автомобилей, что стало самым низким показателем с начала 2022 года, сказано в публикации.

Маск предупредил о тяжелом времени для Tesla из-за мер Трампа
Бизнес
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Летом 2025-го основатель Tesla Илон Маск заявлял, что компанию ждут несколько тяжелых кварталов после отмены господдержки производства электромобилей президентом США Дональдом Трампом. Tesla может снова добиться «убедительных» экономических показателей лишь к концу 2026 года, считает он.

Тогда же Евросоюз и Китай начали переговоры по установлению минимальных цен на электромобили китайского производства вместо пошлин, введенных ЕС в 2024 году. Переговоры начались на фоне торговой войны Вашингтона и Пекина.

В апреле американские пошлины на весь китайский импорт достигли 145% — на них КНР ответила тарифом 84% на все товары из США. Американский Минфин вместе с тем предостерег Евросоюз от попытки развернуться в сторону Китая.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Валерия Доброва
автоконцерн США электромобили
Материалы по теме
«Росатом» локализует станции быстрой замены батарей на электромобилях
Бизнес
ЕС и Китай решили заменить пошлины на электромобили минимальной ценой
Экономика
Посол Эфиопии заявил о планах начать производство электромобилей Lada
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
NYT узнала об усилении давления США на Украину ради уступок по Донбассу Политика, 14:10
Верховный суд рассмотрит иск о запрете «Антивоенного комитета России» Общество, 14:06
Суд заочно приговорил журналиста Катаева к году и четырем месяцам колонии Политика, 14:05
Что делать, если онлайн-собеседник выводит из себя: советы психолога Образование, 14:03
Лукашенко оценил стрельбу своих военных словами «так себе» Политика, 14:01
Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве Политика, 14:00
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Калуге назвали ошибкой разные меню платных и бюджетных обедов в школе Общество, 13:59
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как решение ЦБ снизить ставку до 15,5% повлияет на финансы россиян Инвестиции, 13:54
Во Франции раскрыли аферу гидов с билетами в Лувр на €10 млн Общество, 13:54
Ключевую ставку понизили до 15,5%. Как это повлияет на авторынок и цены Авто, 13:53
Нидерланды закупят поезда для перевозки раненых на случай конфликта Политика, 13:52
Генсек НАТО заметил «сдвиг в мышлении» Европы Политика, 13:49