«Росатом» локализует станции быстрой замены батарей на электромобилях

ТВЭЛ, входящий в «Росатом», разрабатывает станции быстрой замены аккумуляторов для электромобилей. Компания намерена локализовать их производство в России. Для эффективной работы технологии батареи придется унифицировать

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ТВЭЛ (топливный дивизион госкорпорации «Росатом») разрабатывает станции быстрой замены аккумуляторов для электромобилей по технологии Battery Swap. В перспективе оборудование планируется производить в России, сообщил РБК директор бизнес-направления «Электромобильность» компании Александр Бухвалов.

Технология Battery Swap предусматривает, что станции обеспечивают не зарядку, а именно физическую замену блока аккумуляторов, что сокращает время обслуживания до 2–4 минут. По словам Бухвалова, это актуально для коммерческого транспорта, где для того, чтобы экономика владения сложилась, важна «каждая минута». В компании уточнили, что разрабатывают автоматизированные станции, которые позволят менять батареи без участия водителя.

Базовая модель использования электромобиля в концепции Battery Swap не предполагает владения батареей — по версии ТВЭЛ, это может снизить барьер входа на рынок, так как само авто станет дешевле.

Бухвалов уточнил, что оператор станций замены батарей сможет отслеживать техническое состояние каждого аккумулятора — где тот использовался, в каких режимах эксплуатировался, сколько раз заряжался и разряжался.

Отдельно он подчеркнул, что расчет общей стоимости владения (TCO) в ряде случаев может складываться в пользу электромобилей против авто с двигателем внутреннего сгорания. При этом одним из барьеров для массового перехода на электротягу по-прежнему остается время зарядки — сегодня это в среднем 30–40 минут. Концепция Battery Swap, по словам Бухвалова, нацелена на решение этой проблемы и может быть актуальна для корпоративного транспорта с высокой интенсивностью использования. Собеседник РБК убежден, что если бизнес сочтет владение электромобилем выгодным, то со временем «активно подтянется» и массовый потребитель.

Как Россия переходит на электротягу Всего по состоянию на 2024 год в России было зарегистрировано 59,6 тыс. электромобилей. Сегодня развитие рынка сдерживают высокая начальная стоимость, быстрый износ аккумуляторов и ограниченный запас хода, особенно при интенсивной эксплуатации. Несмотря на потенциальную экономию на топливе и обслуживании, электромобили остаются выгодными лишь при наличии развитой инфраструктуры и доступа к субсидиям, отмечали эксперты НИУ ВШЭ. Лидером в этой части остается Москва, где реализуется сразу несколько механизмов: субсидии при покупке, бюджетное софинансирование зарядной инфраструктуры, освобождение от транспортного налога, бесплатная зарядка, парковки. По данным за 2024 год, в столице зарегистрировано 6716 электромобилей и действует 466 общественных ЭЗС. В Санкт-Петербурге — 3157 электромобилей и 198 зарядных станций, однако плотная застройка и планировочная структура мешают развитию зарядной сети. В Нижнем Новгороде электромобилей меньше — 1022, но на одну зарядную станцию (91 в городе) их приходится минимальное количество, что делает город лидером по обеспеченности инфраструктурой на единицу транспорта.

Технологию планируется внедрять параллельно с расширением производственной базы по выпуску аккумуляторов. В настоящее время «Росатом» строит две «гигафабрики» — в Калининградской области и Новой Москве, — рассчитанные на выпуск до 100 тыс. аккумуляторных блоков в год (по 50 тыс. батарей в год каждая). В мае сообщалось, что фабрика в Немане (Калининградская область) готова на 80%, запустить ее планируют уже в этом году, на полную мощность завод намерен выйти в 2027 году. Выход на проектную мощность новомосковской фабрики запланирован на 2026 год. В 2023-м сообщалось также о планах поставить 150 тыс. тяговых батарей «Москвичу» и более 5 тыс. — «Мосгортрансу» до конца 2030 года. В Дзержинске компания строит предприятие по утилизации литий-ионных батарей мощностью до 20 тыс. тонн в год.

По словам Бухвалова, компания также ведет разработку новых типов аккумуляторов с повышенной емкостью — они должны увеличить пробег электромобиля до 700 км на одной зарядке. Первые образцы таких аккумуляторов компания рассчитывает получить уже в 2026 году.

Потенциал технологии Battery Swap на российском рынке есть, но будет во многом зависеть от стандартизации компонентов, считает Станислав Зингиревич, руководитель практики Kept по работе с компаниями автомобильной промышленности. Сейчас, по его словам, на рынке используется множество типов аккумуляторов, что затрудняет унификацию замены. Кроме того, для успешного масштабирования необходимо, чтобы процесс замены был технически простым и не требовал специальных навыков. Также Зингиревич указал на риски «кустарного вмешательства»: при сложной конструкции пользователи могут пытаться снимать и менять батареи самостоятельно, что чревато повреждениями.

Эксперт отметил, что достижение единого стандарта требует значительных усилий. «Достаточно вспомнить, сколько времени потребовалось производителям электроники для перехода на USB- и Type-C-разъемы. Если история повторится, придется создать своеобразный супермаркет зарядных станций, предлагающих наиболее распространенные типы легко заменяемых батарей», — продолжает он.

В долгосрочной перспективе, добавил Зингиревич, технологии быстрой зарядки, например восполнение заряда до 80% за 10–15 минут, могут составить конкуренцию решениям типа Battery Swap. Поэтому, по его мнению, такие станции будут востребованы в узком сегменте рынка.

В то же время подход ТВЭЛ эксперт называет экологичным и рациональным: он позволяет продлить срок службы отработавших свое автомобильных аккумуляторов путем повторного использования в качестве элементов накопления энергии, что позволит существенно снизить углеродный след в промышленности.