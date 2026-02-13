Министерства поспорили из-за форматов помощи металлургам

Минпромторг на совещании у вице-премьера Александра Новака предложил отсрочку по уплате налогов — это могло бы сохранить отрасли 15 млрд руб. Минфин выступил против, призвав компании обращаться за адресной поддержкой

Заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики под председательством вице-премьера Александра Новака прошло 12 февраля. В нем приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, представители Минпромторга, Минфина, ФНС, Банка России и отраслевых компаний. По данным источников РБК, знакомых с ходом обсуждения, участники совещания разошлись в оценках ситуации в металлургии и подходах к ее поддержке.

Что происходит с металлургами

По словам собеседников, представитель Минпромторга отметил, что негативные тенденции в отрасли в 2025 году усилились. Наиболее серьезное падение зафиксировано в черной металлургии.

Согласно данным, которые озвучили в министерстве, выплавка стали в 2025 году сократилась на 4,5%, до 67,5 млн тонн (по данным Росстата). За два года совокупное снижение составило 8,5 млн тонн. Производство труб упало на 14%, до 10,1 млн тонн. Охлаждение реального сектора экономики привело к снижению спроса во всех ключевых отраслях-потребителях стали: в строительстве потребление металлопродукции снизилось на 10%, в автомобилестроении — на 36,5%, в машиностроении — на 30%, в энергетике — на 19%. Совокупное снижение внутреннего потребления стали в 2025 году составило 7,5 млн тонн, или 18%.

В среднем выручка по отрасли сократилась на 16,4%, показатель EBITDA снизился почти вдвое (-49,7%). Рентабельность по чистой прибыли «Северстали» снизилась с 18 до 4%, ММК — с 13,9 до 4,6%. «Уральская сталь» и ОЭМК ушли в отрицательную зону рентабельности по чистой прибыли: минус 23,3% и минус 8,7% соответственно.

Объем кредитной задолженности в среднем уменьшился примерно на 25% — однако снижение долга происходит одновременно с резким сокращением операционного денежного потока, и соотношение показателей долг/EBITDA у отдельных предприятий в 2025 году значительно увеличилось. Дополнительный негативный фактор — переход части компаний в зону отрицательного свободного денежного потока, что означает фактическое отсутствие внутренних источников финансирования как для обслуживания долга, так и для инвестиций. Инвестиционные программы, по данным Минпромторга, сокращены более чем на 30%, запуск новых проектов откладывается. Ряд предприятий, включая ММК, «Евраз», «Уральскую сталь» и группу «ЮГМК», перевели доменные печи в режим горячей консервации.

Помимо неплатежей и проблем с оборотным капиталом, в отрасли фиксируется сокращение рабочей недели и увольнения. Так, по словам собеседников РБК, в ходе совещания была приведена оценка — если в целом по металлургии за 9 месяцев 2025-го прирост составил 50 тыс. человек (с 643 до 700 тыс.), то отдельно по черной металлургии показатель снизился с 350,9 до 347 тыс.

Отдельно Минпромторг обратил внимание на ситуацию цветной металлургии, где наибольшее падение зафиксировано в титановой отрасли. Производство титана по итогам 2025 года рухнуло на 32,6%, до 16,94 тыс. тонн — это минимальный уровень за десять лет. Загрузка мощностей ВСМПО-АВИСМА снизилась с 70 до 47% на фоне потери экспортных рынков и сдвига программ гражданского авиастроения.

По другим цветным металлам снижение менее критичное — производство первичного алюминия по итогам прошлого года уменьшилось на 1,9%, до 4,1 млн тонн, выпуск меди также сократился на 2% год к году в основном ввиду снижения богатых руд в перерабатываемом сырье. Также за прошлый год отмечается незначительное снижение объемов производства никеля на 3% до 199 тыс. тонн, что, как и в случае с медью, связано со снижением объемов богатых руд в перерабатываемом сырье.

Какие меры обсудили на заседании

По данным собеседников РБК, Минпромторг предложил предоставить металлургам отсрочку по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду за первое полугодие 2026 года с переносом срока уплаты на 1 декабря 2026 года. Минфин и Минэкономразвития выступили против. Последние, в свою очередь, по словам источника РБК, предложили перейти от фиксированной цены сляба как условия для невзимания акциза к дифференцированным ставкам — установить в формуле расчета акциза плавающую ставку в зависимости от разницы цены сляба в рублях за вычетом расчетной себестоимости. В таком случае, чем выше будет разница, тем более высоким будет акциз, что обеспечит уплату в период получения металлургами сверхдоходов. Минфин же напомнил, что меры по предоставлению рассрочек и отсрочек могут рассматриваться в индивидуальном порядке (подобное уже делалось с предприятиями угольной отрасли), однако таких запросов на индивидуальную поддержку от компаний не поступало.

Для отрасли запросили отмену уплаты акциза на жидкую сталь на срок инвестиционной фазы и трех лет для крупных проектов при внедрении современных технологий и инвестициях не менее 50 млрд руб. К таким проектам относятся, к примеру, проект строительства завода по производству стали в Выксе Нижегородской области компании «Эколант» владельца ОМК Анатолия Седых. Также «Русская нержавеющая компания» строит проект по производству плоского проката из нержавеющей стали в городе Волжский Волгоградской области. Известно о разработке технологии производства высококачественной стали с низким углеродным следом на АО «Металлургический завод Балаково» в Саратовской области. Мера также не нашла поддержки — так как, по мнению регуляторов, все крупные проекты уже реализуются с применением механизмов господдержки, включая СПИК и СЗПК, которые обеспечивают высокую рентабельность инвестиций.

Предлагалась мера по снижению налоговой нагрузки на электрометаллургов за счет увеличения ставки вывозной таможенной пошлины на лом черных металлов вне стран ЕАЭС, а также приравнивание железа прямого восстановления к лому черных металлов для целей уплаты акциза на жидкую сталь. Против этой меры также выступил Минфин.

Еще одна мера, рассмотренная на заседании — введение акциза для импортируемой стальной продукции по аналогичной формуле, которая действует для отечественной продукции. Собеседники РБК отметили, что мера не нашла поддержки, однако прозвучало предложение оценить ее возможный эффект с учетом норм ЕАЭС, а также проработать вопрос эффективности антидемпинговых мер.

Также участники совещания обсудили увеличение внутреннего потребления стальной продукции российского производства, в частности ее использования при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, однако пришли к выводу, что мера может потребовать внесения изменений в проектные решения по строительству и привести к удорожанию проекта. При этом в ходе совещания отмечалось, что строительство ВСМ могло бы обеспечить загрузку «Уральской стали» на два года.

Среди прочих инициатив, о которых шла речь, на совещании затронули совершенствование законодательства по трансфертному ценообразованию для компаний, находящихся под санкциями. Мера нашла поддержку Минэкономразвития в части внедрения методологии расчета соответствующего рыночного дисконта или определения диапазона отклонения цен, в пределах которого не доначисляют налог, но при условии неисключения операций по реализации черных металлов в целом. Против, по данным собеседников, выступил Минфин.

Также для отрасли просили оставить ставки экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 2026 года, а с 2027 по 2030 год проводить индексацию только на уровень инфляции (РБК подробно писал об этом в октябре 2025-го). Предлагается рекомендовать Минприроды разработать и согласовать со всеми заинтересованными органами власти методику расчета ставок платы и установить их на обоснованном уровне.

Прозвучало предложение по неувеличению тарифа на передачу электроэнергии, а также нераспространению запрета на заключение договоров на оказание услуг по передаче по единой национальной электрической сети для тех, кто уже присоединен к ЕНЭС (о предложении запретить крупному бизнесу подключаться к сетям напрямую РБК писал в марте 2025-го). По данным РБК, изменение порядка ценообразования для уже подключенных к ЕНЭС потребителей сочли преждевременным — целесообразность перевода в «котел» таких потребителей и изменение порядка тарификации услуг по передаче электроэнергии предлагается оценивать с учетом ценовых последствий. При этом идея об отказе от индексации тарифов для металлургической отрасли не нашла поддержки, поскольку это приведет к необходимости компенсации выпадающих доходов сетевых компаний.

Также речь шла о высокой зависимости отрасли от иностранного ПО, заменить которое представляется затруднительным из-за недостаточного финансирования и отсутствия готовых решений на отечественном рынке.

В пресс-службе Минфина в ответ на запрос РБК заявили, что детали рабочих совещаний не комментируют, но напомнили, что вопросы о поддержке компаний могут быть направлены в подкомиссию по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельных организаций отраслей экономики. «Все заявки рассматриваются подкомиссией в индивидуальном порядке, с учетом отраслевой специфики организаций», — добавили в пресс-службе. По словам источников РБК, в ходе совещания в Минфине отметили, что металлурги выплатили 209 млрд руб. дивидендов за три квартала 2025-го, а за 2023-2025 гг. — более 2 трлн руб.; «критичного» ухудшения ситуации в министерстве не фиксируют, за отсрочками компании не обращались. Выпадающие доходы от предлагаемых отсрочек по уплате налогов в министерстве, по словам собеседников, оценили в 10 млрд руб. в месяц для федерального бюджета, 1 млрд руб. — для местных бюджетов.

РБК направил запросы в Минэкономразвития, Минпромторг и ассоциацию «Русская сталь».

По словам одного из источников РБК в металлургической отрасли, для проведения ремонтов и поддержания производственных мощностей в работоспособном состоянии предприятиям необходима рентабельность не менее 15%. Он пояснил, что все материальные ресурсы нужно авансировать, и бизнес не может работать только в режиме «самообслуживания», без доходности, которая позволяет поддерживать производство и развиваться.

Другой источник обратил внимание на социальные риски: по его словам, специфика металлургии такова, что когда предприятия начнут массово сокращать персонал, будет поздно принимать меры. Это создаст проблемы в моногородах. РБК направил запрос в Минтруд.

В целом опрошенные РБК собеседники в отрасли ожидают продолжения дискуссии у первого вице-премьера Дениса Мантурова. Они сходятся во мнении, что меры недостаточны, поскольку позиция Минфина блокирует многие инициативы.



Новак, по словам источников РБК, поручил Минпромторгу и Минэкономразвития провести комплексную оценку ситуации в металлургии. Он отметил, что системные налоговые отсрочки в текущей бюджетной ситуации невозможны, однако допустил корректировку подхода к исчислению акциза на жидкую сталь, отметив, что решение об акцизе принималось как разовое для изъятия сверхдоходов в благоприятный период, но фактически превратилось в постоянный налог. Деньги на текущий период уже заложены в бюджет, однако со следующих лет, которые в бюджете не учтены, отмена или изменение акциза возможны.



РБК направил запросы в аппараты Новака и Мантурова.