Бизнес пожаловался на «беспрецедентный рост» экологических платежей

РСПП попросил отменить новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду — по версии бизнеса, это создаст нагрузку как на компании, так и на потребителей. Но Минприроды считает неэффективными действующие тарифы

Фото: Pukhov K / Shutterstock

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой приостановить вступление в силу новых ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных распоряжением № 2409-р от 1 сентября. Обращение, подписанное главой РСПП Александром Шохиным, есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.

В письме глава союза указывает на «беспрецедентный рост» ставок в ближайшие пять лет — в разы и десятки раз, что, по оценкам бизнеса, создаст дополнительную нагрузку как на промышленные предприятия, так и на конечных потребителей. По некоторым позициям предусмотрен аномальный рост ставок — «в тысячи и десятки тысяч раз», обращает внимание Шохин.

Проект распоряжения, будучи ненормативным правовым актом, не проходил оценку регулирующего воздействия и общественные обсуждения, поэтому экспертному и бизнес-сообществу не известна методологическая основа, использованная разработчиками документа, говорится в обращении. В РСПП допускают, что при определении ставок могли быть допущены технические ошибки, поскольку ставки для близких по предельно допустимым концентрациям (ПДК) и классу опасности веществ меняются разнонаправлено.

Кто и сколько платит за вред природе Плату за вред природе перечисляют компании, чья деятельность сопряжена с выбросами в атмосферу, стоками в воду или с размещением отходов. Цель сбора — возмещение вреда окружающей среде, для этого вводятся или понижающие, или повышающие коэффициенты. Если плательщик проводит природоохранные мероприятия, то может сократить размер платы на потраченную сумму. Ставки сбора устанавливаются за каждый вид загрязняющего вещества. Такую плату вносят в бюджеты разных уровней все юридические лица и индивидуальные предприниматели. Это производства 1-3 категорий опасности, например, занимающиеся перевалкой угля, металлургической и химической промышленности, нефтеперерабатывающие заводы, объекты переработки зерна.Что не нравится бизнесу

В письме Александр Шохин указывает на то, что для 35 загрязняющих веществ увеличение ставок платы в 2026 году составит от 2 до 11 тыс. раз. К 2030 году совокупный рост более чем в 20 раз предусмотрен для 154 из 199 загрязняющих веществ, эмитируемых в атмосферный воздух, и для 152 из 173 веществ — в водные объекты. Такое увеличение предусмотрено и в отношении большинства общераспространенных крупнотоннажных загрязняющих веществ, включая выбросы оксидов углерода и серы, фторидов, пыли всех видов и сбросы нефтепродуктов, соединений азота, сухого остатка.

Ранее в июле 2025-го ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на текущий год и последующие периоды уже были увеличены в 1,51 раза к установленным в 2018 году распоряжением правительства 1852-р. Увеличение сборов при этом частично компенсировалось дополнительным коэффициентом к ставке, который в 2025 году снизился до 1,045 против 1,32 годом ранее. Дополнительный коэффициент для территорий и объектов, которые находятся под особой охраной, был сохранен.

Ожидалось, что повышение ставок увеличит поступления в региональные бюджеты и нагрузку на плательщиков за 2025-й на 4 млрд руб. (более чем на 18%). В 2024 году было собрано 22 млрд руб. Новые ставки ввели «задним числом» и решили применять к платежам с начала 2025 года.

На какие вещества будет повышен тариф

В РСПП указали, что в новом распоряжении выявлено несколько позиций, по которым ожидается «сверхвысокое повышение» ставок платы, резко отличающееся от уровня роста ставок для других загрязняющих веществ.

Так, ставка платы за сброс железа (малоопасное вещество 4 класса опасности) в составе сточных вод уже в 2026 году составит 13,196 млн руб. за тонну, в то время как ставка на 2025-ый (согласно распоряжению № 1852-р) составляет 8,985 тыс. руб. за тонну. Таким образом, повышение платы за сброс железа в следующем году составит 146 750% к 2025 году (в 1,4 тыс. раз за один год). К 2030 году ставка за сбросы железа по отношению к уровню 2025 года возрастет в 28,1 тыс. раз.

Согласно данным последнего официально опубликованного Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды России за 2023 год, сброс железа в водные объекты в последние годы находится на уровне 2,3 тыс. т в год. Исходя из этого совокупный платеж только за сброс одного загрязняющего вещества в 2026 году без учета коэффициентов, предусмотренных природоохранным законодательством, может составить более 30 млрд руб. Указанная величина более чем в 1,4 раза превосходит совокупный объем платы за негативное воздействие на окружающую среду в 21,5 млрд рублей, поступившей в бюджет за 2023 год, указывают в письме.

Кратный рост ставок к 2030 году по отношению к 2025-му также касаются предельных углеводородов (в 1,25 тыс. раз), эпихлоргидрина (в 1,04 тыс. раза), 1,3-бутадиена и 1,2-дихлорэтана (в 929 раз), сбросов диоксинов (в 227,4 тыс. раз), глицерина (в 28,37 тыс. раза), висмута (в 2,27 тыс. раза).

Как это влияет на потребителей

В союзе убеждены, что резко выросшие объемы платы за негативное воздействие на окружающую среду повлекут очередное существенное повышение цен на промышленные товары для конечных потребителей. В частности, речь идет о росте тарифов на электрическую, тепловую энергию, на водоотведение сточных вод и размещение твердых коммунальных отходов.

По предварительным расчетам РСПП, плата за сброс загрязняющих веществ для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» составит в 2026 году 0,5 млрд руб., а в 2030 году может достигнуть 14 млрд руб. Это треть валовой выручки организации, которая либо не сможет эксплуатировать свои сети, либо будет вынуждена включать эти расходы в тариф, который в результате вырастет на 40%, оценили в союзе.

Решение о повышении ставок принималось также без учета текущей экономической ситуации, когда многие отрасли уже столкнулись с ухудшением экономических показателей, отметили в письме. Резкий рост экологических платежей, согласно письму, увеличит издержки промышленных предприятий, потребует пересмотра инвестиционных программ, приведет к дальнейшему ухудшению экономических показателей, предупреждают в РСПП.

Позиция властей

Действующая система платы за негативное воздействие на окружающую среду долгое время не выполняла свою стимулирующую функцию, сообщили РБК в пресс-службе Минприроды. В ведомстве констатируют критический дисбаланс: плата за загрязнение воздуха со всех предприятий страны не превышала 4 млрд рублей, при том что стоимость мероприятий по снижению выбросов часто оказывалась в тысячи раз дороже. Аналогичная ситуация складывалась со сбросами в водные объекты — общий объем платы по стране составлял не более 5 млрд рублей, тогда как строительство одного очистного сооружения могло достигать десятков миллиардов рублей. В таких условиях отсутствует экономическая мотивация к установке современных фильтров и модернизации производств, что наносит ущерб здоровью граждан и экологии, убеждены в министерстве.

Понимая потенциальную нагрузку на бизнес, правительство выбрало поэтапный путь реализации реформы, подчеркивают в Минприроды. Повышение ставок запланировано на пять лет, при этом наименьшие изменения планируется провести в первые три года. Этот этап также необходим для отработки правоприменительной практики и оценки эффективности принимаемых мер.

Относительно спорной ставки по железу, в министерстве признали, что в ходе подготовки реформы была выявлена несоразмерно высокая ставка, требующая корректировки. Подготовлены изменения, снижающие ставку платы за сбросы железа в тысячу раз — в 2026 году она будет установлена на уровне 13,2 тыс. руб. против первоначально запланированных 13,2 млн руб., а к 2030 году она составит 264,2 тыс. руб. вместо 263,9 млн руб.

О новом повышении ставок Правительство в начале сентября утвердило новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026–2030 годы. Согласно документу, ставки платы поэтапно увеличатся в отношении загрязняющих веществ, образующихся при выбросах в атмосферный воздух и сбросах в водные объекты. Размер ставок рассчитан исходя из степени опасности загрязняющих веществ (ПДК) и удельного экономического ущерба, который наносят эти вещества. Удельный экономический ущерб, который входит в ставки, определен в ценах 2024 года. Ранее он не менялся более 30 лет, с 1991 года, подчеркивали в Минприроды. Это касается, прежде всего, производств первой категории опасности, которые выбрасывают, в частности, диоксид серы, бензолы, ртутные и свинцовые соединения.

Согласно российскому законодательству, предприятия первой категории опасности были обязаны до начала 2025 года получить комплексные экологические разрешения (КЭРы). Это единый документ, который подтверждает, что производство соответствует всем наилучшим доступным технологиям (НДТ) в части экологических требований. После внедрения таких технологий, соблюдая установленные ими нормативы, к таким производствам применяется коэффициент «ноль», и предприятия не вносят платежи. На данный момент такие разрешения выданы 3514 компаниям, еще 887 не подтвердили свою безопасность, не получили разрешения и не соответствуют НДТ.

Как определяется вредоносность объектов Согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды», все предприятия в России делятся на четыре категории по степени воздействия на окружающую среду. I категория — объекты со значительным воздействием (металлургия, нефтепереработка, химическая промышленность). Для них обязательны комплексные экологические разрешения (КЭР) и внедрение наилучших доступных технологий (НДТ);

II категория — объекты с умеренным воздействием;

III категория — объекты с незначительным воздействием;

IV категория — объекты с минимальным воздействием. Отнесение к категории зависит от уровня токсичности, канцерогенных и мутагенных свойств загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах, сбросов загрязняющих веществ, а также классов опасности отходов производства и потребления.

Что предлагает бизнес

Шохин просит правительство дать поручение приостановить вступление в силу новых ставок и сохранить на 2026 год текущие с возможной индексацией в соответствии с прогнозным уровнем инфляции. РСПП настаивает на том, что такой акт должен утверждаться не распоряжением, а постановлением правительства. Предлагается сделать это путем определения соответствующего коэффициента отдельным актом правительства, как это осуществлялось ранее — в период 2019-2024 годов.

Кроме того, в письме упоминается поручение вице-премьера Дмитрия Патрушева в адрес Минприроды и Росприроднадзора о разработке с участием научных организаций методики определения ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду. Срок исполнения поручения установлен на 20 августа 2026 года. Союз предлагает решать вопрос о масштабном пересмотре ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду после завершения работ по подготовке научно обоснованной методики определения таких ставок в форме подготовки проекта постановления кабмина с участием заинтересованных министерств.

РБК направил запросы в РСПП и аппарат правительства, а также в Минэкономразвития и Минпромторг.