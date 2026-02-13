Власти пошли на уступки бизнесу в споре о биржевых нормативах

Кабмин поддержал законопроект об обязательных биржевых торгах при условии, что в него будет внесен ряд корректировок. Ранее бизнес критиковал инициативу. Продавать товары производителей не обяжут — достаточно будет их выставить

Правительство одобрило законопроект, наделяющий кабмин правом устанавливать нормативы продаж товаров на бирже, но потребовало его существенной доработки. Это следует из заключения от 20 января 2026 года на поправки к законопроекту «Об организованных торгах». Документ подписан вице-премьером — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко (есть в распоряжении РБК, подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы).

Речь идет о двух взаимосвязанных инициативах. Первая — поправки в закон «Об организованных торгах», дающие правительству право устанавливать нормативы обязательной продажи отдельных видов товаров на бирже. Вторая — изменения в КоАП, вводящие административные штрафы за невыполнение этих нормативов.

Что предлагается доработать

Замена ключевого понятия «норматив обязательной реализации» на «норматив обязательного вывода» товаров на организованные торги. Обязанность производителя будет считаться исполненной, если он выставил товар на биржу по рыночной цене, даже если его не купили.

Исключение золота из перечня потенциально регулируемых товаров — в связи с «особенностями механизма его реализации в РФ».

Законодательное закрепление четких критериев для отбора товаров, в отношении которых могут устанавливаться нормативы: объемы производства, доля экспорта и внутреннего потребления, состав участников рынка, возможность стандартизации продукции.

Доработка поправок в КоАП — в пояснительной записке к законопроекту отсутствует обоснование размеров предлагаемых административных штрафов.

Синхронизация сроков принятия и вступления в силу основного законопроекта и поправок о штрафах.

Позиция властей

В пресс-службе Минфина РБК сообщили, что законопроект дорабатывается с учетом замечаний правительства. «На данный момент предлагается установить право правительства определять нормативы вывода товаров на организованные торги. Это обеспечит регулярность торгов и получение информации о цене товара, что является основным правилом для формирования ценового индикатора», — заявили в министерстве.

В ФАС подтвердили участие в обсуждении проекта. «Формирование национальных ценовых индикаторов направлено на развитие конкуренции и повышение прозрачности механизмов ценообразования на товарных рынках», — сообщили РБК в пресс-службе антимонопольного ведомства.

На Петербургской бирже назвали законопроект первым документом подобного уровня, направленным на формирование объективных ценовых индикаторов, основанных на результатах биржевой торговли, который может дать толчок в развитии этого института. «Со своей стороны на бирже уже разработаны и продолжают совершенствоваться прозрачные и объективные методики расчета индикаторов на ключевые российские товары, одобренные экспертными советами, состоящими из представителей регуляторов и участников соответствующих товарных рынков (нефтепродукты, минеральные удобрения, уголь, лес и т.д.)», — заявили в пресс-службе биржи.

Зачем нужны ценовые индикаторы Глава Петербургской биржи Игорь Артемьев в декабре прошлого года сообщал, что Россия на протяжении десятилетий могла терять триллионы долларов на занижении цен на нефть и нефтепродукты из-за непрозрачного формирования международных котировок. По его словам, международные ценовые агентства рассчитывают котировки на российскую нефть, но, хотя методики расчета опубликованы, сам расчет непрозрачен. В ответ на эту проблему Петербургская биржа продвигает создание российских ценовых индикаторов. В прошлом году Артемьев анонсировал создание Национального биржевого ценового агентства. Он пояснял, что источниками информации для него станут ликвидные биржевые торги, в том числе данные срочного рынка, а также цены участников, внебиржевые данные и внешние источники — отраслевые ведомства, министерства, ассоциации и союзы.

Чего добивался бизнес

Исходная версия законопроекта предполагала, что правительство сможет обязать производителей продавать на бирже до 25% объема продукции, произведенной за месяц. Перечень включал десятки позиций: цветные и черные металлы, уголь, лес, рыбу, сахар, алмазы, минеральные удобрения. Инициатива не распространялась на малый бизнес. Законопроект также предполагает административную ответственность за нарушение требований о продаже товаров через организованные торги. Штраф в случае невыполнения обязательств для должностных лиц составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Законопроект с самого начала вызвал острую критику со стороны бизнеса. В письме, направленном на имя Григоренко весной 2025-го, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отмечал, что законопроект возлагает на продавца одностороннюю обязанность по продаже товара на бирже, тогда как покупатель такой обязанности не несет. Это создает неравные условия: продавец рискует не выполнить норматив под угрозой штрафов, а покупатель может использовать это для давления — приобретать товар малыми партиями или дожидаться вынужденного снижения цен. Уже тогда союз настаивал на замене термина «норматив реализации» на «норматив предложения к продаже».

Также бизнес требовал законодательно закрепить критерии, на основании которых правительство сможет вводить нормативы. Кроме того, союз обращал внимание, что многие товары из предложенного перечня (металлы, сталь, уголь, бензол) не приспособлены для массовой биржевой торговли, ориентированы на экспорт или продаются по долгосрочным контрактам с индивидуальными характеристиками.

РБК направил запрос в РСПП.

Что говорили на бирже

Вице-президент биржи Александр Миллерман в беседе с РБК в мае 2025 года объяснял необходимость поправок борьбой с локальными дефицитами, ценовыми всплесками, непрозрачными схемами и криминализацией рынков.

По его словам, биржа не является главным бенефициаром процесса: «Именно государство должно иметь возможность вмешаться, когда ситуация на рынке того или иного товара выходит из равновесия. Это разумно, важно — и пора закрепить это в законе». Миллерман оценивал потенциальный доход биржи от торговли цементом (при нормативе 10%) не более чем 62,4 млн руб. в год, подчеркивая, что речь не о коммерческой выгоде, а о формировании прозрачного рынка.

Он также утверждал, что сопротивление отраслей связано с боязнью потерять контроль над ценообразованием. Миллерман отмечал, что для участия в торгах достаточно одного-двух обученных сотрудников, биржевой сбор составляет 0,06% от суммы сделки, а спецификация позволяет учитывать особенности продукции и точки поставки. По его словам, для формирования объективных ценовых индикаторов достаточно 10–20% биржевой реализации, остальной объем можно продавать привычным способом.

В документах правительства подчеркивается, что инициатива может быть поддержана только при условии ее доработки с учетом перечисленных замечаний. В аппарате Григоренко на запрос РБК о том, планируется ли создание рабочей группы с бизнесом для доработки инициативы, на момент публикации не ответили.

Идея об обязательной продаже на бирже ряда категорий товаров звучала еще в 2022 году: тогда ФАС рассчитывала, что механизм заработает с 2023-го. В настоящее время обязательные нормативы продаж на бирже распространяются на нефтепродукты (бензин — 15% от производства, дизтопливо — 16%, авиакеросин — 11%, СУГ — 7,5%), нефтехимию (10% от объема произведенной продукции) и энергетический уголь марок Д и ДГ (10%).