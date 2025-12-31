Артемьев триллионами долларов оценил потери России на занижении цен

Россия на протяжении десятилетий могла потерять триллионы долларов на занижении цен на нефть и нефтепродукты из-за непрозрачного формирования международных котировок. Об этом сообщил глава Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) Игорь Артемьев в интервью телеканалу «России 24».

«Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Многие десятилетия это была просто такая тенденция, нам объясняли, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется. Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность [расчета котировок], складываются очень серьезные условия для манипуляций», — сказал Артемьев.

Как объяснил Артемьев, международные ценовые агентства рассчитывают котировки на российскую нефть, но, хотя методики расчета опубликованы, как именно происходит расчет — непонятно.

В ответ на эту проблему Петербургская биржа продвигает создание российских ценовых индикаторов. В 2025 году Артемьев анонсировал создание Национального биржевого ценового агентства. Он пояснял, что источниками информации для него станут ликвидные биржевые торги, в том числе данные срочного рынка, а также цены участников, внебиржевые данные и внешние источники — отраслевые ведомства, министерства, ассоциации и союзы.

В интервью Артемьев заявил, что создание такого ценового агентства увеличит поступление налогов в федеральный и региональные бюджеты, поскольку, в случае успешной реализации, государство будет взимать «справедливые» налоги, рассчитанные на основе отечественных товарных индикаторов.