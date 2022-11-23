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«Известия» узнали об эксперименте по онлайн-продаже алкоголя в Москве

«Известия»: эксперимент по онлайн-продаже алкоголя начнется Москве с ноября 2023 года
В эксперименте будут участвовать только отечественные вина, он начнется в ноябре 2023 года и продлится до августа 2026-го. Напитки можно будет купить на сайте «Почты России», а при получении нужно будет подтвердить свой возраст
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года, он продлится до 31 июля 2026-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственный законопроект, который проходит завершающие стадии согласования перед внесением в Госдуму.

Главным автором проекта выступил Минфин: на этапе эксперимента министерство предложило запустить онлайн-продажи вина из отечественного сырья. Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте «Почты России», причем доставка не будет оперативной: компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.

«Поставка продукции будет осуществляться напрямую от производителя, это потребует дополнительных временных затрат, поэтому она предполагается спустя 24 часа после регистрации заказа», — пояснили «Известиям» в Минфине.

Там добавили, что эксперимент по онлайн-продаже алкоголя поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции.

Кроме этого, из законопроекта следует, что для получения получить покупке гражданам необходимо подтвердить свой возраст. У людей будет два варианта: показать курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, сейчас ее применяют, например, на «Госуслугах») — так называемый электронный паспорт. Правительство еще дополнительно уточнит, как конкретно использовать этот механизм, пишет газета.

В Минпромторге «Известиям» сообщили о поддержке инициативы и напомнили, что еще в 2021 году президент Владимир Путин поручил провести эксперимент по продаже отечественного вина с помощью сайта «Почты России».

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В России дистанционная продажа алкоголя законодательно запрещена с 2007 года. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, в соответствии с которым онлайн-продажа спиртного могла начаться в 2020 году. Эту инициативу так и не реализовали. Законопроект отклонили Минздрав и МВД. Интерес к сайтам магазинов алкогольных напитков увеличился в пандемию коронавируса. Весной 2020 года объединение предпринимателей «Опора России» попросило ускорить легализацию торговли алкоголем в интернете и отменить ее поэтапный ввод.

В мае 2021 года «Почта России» начала подготовку к эксперименту по поручению Владимира Путина. Как было указано в презентации компании, в перспективе в 2025 году при обслуживании 140 тыс. заказов в день выручка платформы может составить 100 млрд руб., а количество проданных бутылок — 200 млн объемом 15 млн дал.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Москва Московская область онлайн-продажи алкоголь виноделие
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