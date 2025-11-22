 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
Президент Ирана своим указом оставил нацвалюту без четырех нулей

Пезешкиан подписал указ о деноминации иранской валюты
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о деноминации валюты и уведомил об этом Центральный банк, сообщает администрация иранского лидера.

«Пезешкиан уведомил Центральный банк о вступлении в силу поправки к п. «а» ст. 58 Закона о ЦБ (предусматривает деноминацию национальной валюты. — РБК)», — говорится в заявлении.

Таким образом, нацвалюта потеряет четыре нуля — 10 тыс. риалов приравняют к одному риалу. Также будет введена новая единица валюты — киран, или гхеран, которая будет равна одной сотой риала. Запланирован трехлетний переходный период, во время которого в стране будет действовать принцип двойного обращения: использовать разрешат как старые, так и новые риалы.

Законопроект о деноминации был принят в начале октября иранским парламентом. 144 депутата проголосовали «за», 108 высказались против, еще трое воздержались.

Впервые план по деноминации риала был предложен правительством Ирана в 2019 году и с тех пор претерпел множество изменений. В 2024-м Пезешкиан предлагал переименовать риал в туман — валюта, которая использовалась в стране до Исламской революции 1979 года, но эту инициативу отклонили.

