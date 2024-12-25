Wildberries купит небоскреб возле «Москва-Сити» под штаб-квартиру РВБ

Совместная компания Wildberries и Russ — РВБ — под свою штаб-квартиру купит строящийся бизнес-центр у «Москва-Сити» высотой 398 м. Застройщик называет его самым высоким офисным зданием в Москве. Объект будет готов к 2030-му

Будущая штаб-квартира РВБ будет в самом высоком здании среди небоскребов бизнес-центра «Москва-Сити» (Фото: hals-development.ru) Фото: hals-development.ru Фото: hals-development.ru Фото: hals-development.ru Фото: hals-development.ru

РВБ (объединенная компания маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ) приобретет строящееся офисное здание в районе бизнес-центра «Москва-Сити» — у моста «Багратион» под свою штаб-квартиру, сообщили РБК в компании.

Новое здание будет построено на Краснопресненской набережной, площадь выделенного под него земельного участка составляет 0,56 га. Планируемая высота здания — 398 м, общая площадь — 214 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 17 тыс. работников.

Бизнес-центр у моста «Багратион» строит «Галс Девелопмент». Застройщик называет проект самым высоким офисным зданием в Москве. Всего в нем будет 75 этажей и еще шесть подземных. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 год, пока проект находится на стадии экспертизы проектной документации.

«Появление единой штаб-квартиры РВБ — важный этап в истории компании. Мы внимательно изучали имеющиеся на рынке предложения, рассматривали разные варианты, но решили остановиться на приобретении уже спроектированного объекта. Бизнес-центр у моста «Багратион» — это оптимальный выбор, так как здание будет удобно расположено и учитывает наши планы по масштабированию бизнеса», — сказала основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук).

Сумма сделки не раскрывается.

Wildberries и Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» в июне. В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (у него 35%, также владеет 99% ООО «Русс Аутдор»). Гендиректором совместного предприятия стал исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.