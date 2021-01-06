Оператор газопроводов Украины заявил о снижении транзита газа из России

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Гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, заявил, что компания «Газпром» снизила в январе транзит российского газа через Украину на 50 млн кубометров в сутки по сравнению с декабрем. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Газпром снизил транзит газа через Украину с ~180 млн в сутки (конец декабря) до ~130 млн в сутки (начало января). «Оператор ГТС Украины» готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках Газпрома», — написал Макогон.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

2 января пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила о падении транзита российского газа в Европу через Украину. Объем транзита по итогам 2020 года составил 55,8 млрд кубометров, это на 38% меньше, чем в 2019 году. При этом «Газпром», как отмечал «Оператор ГТС Украины», полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту.