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Бизнес ,  
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Оператор газопроводов Украины заявил о снижении транзита газа из России

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, заявил, что компания «Газпром» снизила в январе транзит российского газа через Украину на 50 млн кубометров в сутки по сравнению с декабрем. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Газпром снизил транзит газа через Украину с ~180 млн в сутки (конец декабря) до ~130 млн в сутки (начало января). «Оператор ГТС Украины» готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках Газпрома», — написал Макогон.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

2 января пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила о падении транзита российского газа в Европу через Украину. Объем транзита по итогам 2020 года составил 55,8 млрд кубометров, это на 38% меньше, чем в 2019 году. При этом «Газпром», как отмечал «Оператор ГТС Украины», полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту.

«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое
Бизнес
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

По сообщению пресс-службы, на снижение объемов транзита в Европу повлияли запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса в Евросоюзе и значительные запасы газа в европейских хранилищах.

Транзит газа между компаниями «Нафтогазом» и «Газпромом» регулируется пятилетним контрактом, который заключили в декабре 2019 года. Транзит, согласно документу, должен принести Украине от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки. По условиям этого договора «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 годах.

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