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Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Сделка могла быть осуществлена в интересах клиентов ПИФов, которыми управляет УК «Газпромбанк»

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки. Речь идет о двух пакетах на общую сумму в $5,3 млрд, которые были проданы в июле и ноябре прошлого года.

Собеседник издания, знакомый с обстоятельствами размещения, сообщил, что УК «Газпромбанк — Управление активами» приобретала акции в интересах своих клиентов — держателей паев ПИФов, которыми управляет компания. При этом имена этих клиентов скорей всего будут неизвестны, поскольку продажа паев их держателями обычно нигде не раскрывается.

РБК направил запрос представителю «Газпромбанка».

Ранее глава «Газпромбанка» Андрей Акимов соглашался с тем, что небольшую долю акций приобрел его банк, однако он утверждал, что в покупке участвовал консорциум инвесторов.

Forbes узнал об отказе биржи считать прозрачной продажу акций «Газпрома»
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После двух сделок 22 ноября «Газпром» объявил об увеличении доли акций компании, находящихся в свободном обращении (free-float) до 49,61% уставного капитала. Однако, как сообщал ранее Forbes, Московская биржа оставила оценки доли таких акций «Газпрома» на уровне 46%.

После продажи акций в июле инвесторы жаловались, что им не дали поучаствовать в приобретении бумаг, выставленных на продажу Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited. При этом было известно, что была удовлетворена лишь одна крупная заявка.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Газпром, «Газпромбанк»
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